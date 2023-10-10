Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 249,35 puan artarak 8.442,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 111,37 puan ve yüzde 1,36 değer kazanarak 8.304,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.304,81, en yüksek 8.450,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,04 artışla 8.442,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 3,68, sanayi endeksi yüzde 3,10, mali endeks yüzde 2,84, teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 216,43 puan ve yüzde 2,51 yükselişle 8.823,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.857 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.857 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 1 milyon 733 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 26,50'den, bileşik getirisi de yüzde 28,26'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,6597 lira, satışta 27,7706 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 25,6366 lira, satışta 27,7473 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0600, sterlin/dolar paritesi 1,2260, dolar/yen paritesi de 148,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 azalışla 86,6 dolardan işlem görüyor.