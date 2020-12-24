Pınar Taşdelen Engin’den ihracat yapmak isteyen kadınlara ‘cesur olun’ çağrısı

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda pandemi sürecinin girişimcileri harekete geçirdiğini anlatan, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Pınar Taşdelen Engin, “Krizler girişimciler için büyük fırsatlardır. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de getirdiği sorunlara çare olabilecek projelerle seslerini duyurmak girişimciler için önemli bir fırsat oldu. Yenilikleri hep birlikte yakından takip ettik. İlk günden itibaren ürün geliştirmeye çok önem verdik. Şu anda kendi firmamızda üretimimizin %30’unu ihraç ediyoruz. Tekstil ve konfeksiyonda çok şanslı bir ülkeyiz. Ben hammadde ihraç eden ülke olmayı Türkiye’ye yakıştıramıyorum. Bizim ihracatını yaptığımız ürünler fonksiyonel ürünler. Dünyanın her yanına ihracatını yapıyoruz ama buradan ben, ihracatın iplik olarak değil bitmiş bir perde olarak bitmiş bir Jean pantolon olarak ya da bitmiş bir maske olarak tercih ettiğimi her zaman söylüyorum” diye konuştu.

“İHRACATÇILARA TAVSİYEM ‘CESARETLİ’ OLUN”

Türkiye’nin tekstil sektörü anlamında önemli bir ülke olduğunu belirten Pınar Taşdelen Engin, “Türkiye tekstilde gerçekten çok başarılı bir ülke. Türkiye’de tekstil sektörü hep var ve revaçta olacak. Bizden sonraki neslin bu yaptığımız çalışmaları bu ülkede devam ettirmeleri için biz çok çalışmak zorundayız” dedi.

Pınar Taşdelen Engin, programın sonunda kadın ihracatçılara bazı önerilerde bulundu. Pınar Taşdelen Engin, “Kadınlarımızın ihracatçının başarılı olması için cesur olmaları şart. Sattığınız ürünü çok iyi tanımanız, pazar araştırmanızı ciddi bir şekilde yapmanız bunlar verebileceğim en önemli tavsiyeler. Teknolojinin gelişimiyle birlikte insanların ihtiyaçları sürekli olarak değişiyor. Talepler istekler ve beklentiler değişiyor. İhracatçı olmak, bu işi başarmak çok kısa olmayan bir süreç. Gerçekten ciddi bir sabır, efor ve birikim gerektiriyor. Ne kadar şanslı ki kadınlarımızın çok hâkim olduğu konular bunlar. Sabır, efor ve birikim bizim çok hâkim olduğumuz konular. Kadınların ihracatta başarılı olmamaları için hiçbir sebep yok” ifadelerinde bulundu.

TARIM VE TEKNOLOJİYİ BİR ARAYA GETİRDİK”

Programda, tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek yaptığı yeniliklerle ilgili bilgi veren, TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Tülin Akın, “Biz firma olarak 2004 yılında tarım ve teknolojiyi bir araya getiren projeler üzerinde çalışmaya başladık. Kırsal hayatı teknolojiyle güçlendirme ve geleceğe hazırlamayla ilgili projeler geliştirdik. Çiftçinin ürününün kendisinin satabileceği, bilgi edinebileceği bir platform oluşturmaktı amacımız. Bu 2004 yılında gerçekleşti. SMS ile bilgi gönderme daha sonra akıllı telefonların yaygınlaştırılmasıyla, uygulamalarla çiftçinin ürününün satışı, ziraat mühendisi ve veteriner hekim ile dijital platformdan görüntülü ve sesli yanıtlama sistemiyle bilgi aktarımı üzerinde çalıştık. Köy köy dolaşan eğitim organizasyonlarımız oldu. Şu an hem SMS hem cep uygulaması hem de web sayfası Türkiye’nin her tarafından toplamda 1 Milyon 600 bin çiftçi kullanıcıya hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Verdikleri hizmetlerin zorluklarını anlatarak, daha sonra kadın ihracatçılara önemli tavsiyeler vererek konuşmalarına şöyle devam etti:

“Bazı bölgelerde hem okuma yazma oranı düşük hem de internetin o bölgelerde olan yaygınlığı çok düşüktü. Bu biraz bizi zorladı. Dijital uygulamalarımıza en çok gençler ilgi gösteriyor. Şu anda çiftçilerimiz dijital platformları aktif bir şekilde kullanıyorlar. Özellikle pandemi döneminde bu platformların kullanımı artmış durumda. İhracat yapan ya da yapmak isteyen kadınlara şunları söyleyebilirim; Yardım istemekten destek istemekten çekinmemek gerekiyor. Benim mottom her zaman ‘hayal et, harekete geç ve sabret’ şeklinde oldu. Harekete geçilirse ve yeterince sabır gösterilirse bütün hayaller gerçek oluyor. Artık bizlere, eskisi gibi bilgi uzak değil, yollar kapalı değil. Bunlar bu süreçte önemli bir gelişme. Bazen, biraz cesaret gösterip korkmadan adım atmak gerekiyor.”