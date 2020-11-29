PERYÖN İnsana Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu

PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin insan kaynakları alanındaki; yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanıtmak, örnek teşkil eden çalışmaları sektöre kazandırmak amacıyla düzenlediği PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nin 2020 yılı kazananları belli oldu.

Dünyadaki en kapsamlı insan yönetimi kongrelerinden biri olarak gösterilen 28. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’nin kapanış gününde düzenlenen ödül töreni, kongre gibi online olarak yapıldı.

Törende; İnsana Değerde Liderlik – BOİ Başarı Ödülü; Gitti Gidiyor Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin olurken; 12. PERYÖN İnsana Değer Ödülleri 2020 Değer Yaratan Uygulamalar “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği” Başarı Ödülü’nü Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Değer Yaratan Uygulamalar “İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” Başarı Ödülü’nü Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş., Değer Yaratan Uygulamalar “İşveren Markası Yönetimi ve Bağlılık” Başarı Ödülü Demir Export A.Ş., Değer Yaratan Uygulamalar “Gelişim ve Yetenek Yönetimi” Başarı Ödülü’nü ise Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. kazandı.

Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçen iş dünyasına yönelik olarak bu sene ilk kez açılan Değer Yaratan Uygulamalar “Zor Zamanlarda Değer Yaratmak” Başarı Ödülü’nü ise Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kucakladı.

“Pandeminin perde arkasında kriz yönetimi yapıyoruz.”

Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan PERYÖN - İnsan Yönetimi Derneği Başkanı Berna Öztınaz; “2008 yılından bu yana düzenlediğimiz PERYÖN – İnsana Değer Ödülleri’ne her yıl başvurular daha çok artıyor ve biz her yıl daha çok heyecanlanıyoruz. Çünkü gelen işler, projeler daha fazla ‘insana değer’ ve ilham verici oluyor. İnsana Değer Ödülleri ile sınırlarımızı kaldırmayı, karşılıklı sürdürülebilir bir iletişim kurarak geleceğe, daha mutlu ve daha demokratik yarınlara hep birlikte ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu yıl oldukça zorlu zamanlardan geçiyoruz. Pandeminin perde arkasında kriz yönetimi yapıyoruz. İş dünyası, kurumlar ve çalışanlar için pek çok kavram alt üst oldu, öncelikler yeniden tanımlandı. ‘Sağlık’ iş dünyasının bütün aktörleri için birincil öncelik haline gelirken ‘insan’ öğesi tüm süreçlerin kesiştiği merkez haline geldi. Şirketler mücadeleyi bir adım ileri götürerek ‘insan’ için ‘anlam’ ve ‘değer’ ifade eden müthiş projeler hayata geçirdiler. Bu bakış açısıyla kalıcı olmayı başarabilmiş, yararlı projeler ortaya koymuş birçok finalistimiz var. 12. senemizde yine anlamlı uygulamaları paylaşabildiğimiz, birbirimizden öğrenmeye devam ettiğimiz için mutluyuz. Tüm katılımcıları tebrik ediyoruz” dedi.

Kongreye geniş katılım…

Ödül töreni ile son bulan 28. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi ise bu sene yine yerli ve yabancı onlarca konuşmacıyı ağırladı. Aynı anda 3000’e yakın kişinin online olarak takip ettiği kongrede; iş dünyası için daha iyi bir geleceğin nasıl olması gerektiği konusu masaya yatırılarak, yeni hedeflere ulaşmak için gerekli adımların neler olduğu konuşuldu.