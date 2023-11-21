Perakende ve e-Ticaret Sektöründen Deprem Bölgesine Tam Destek

Güvenilir Ürün Platformu tarafından TBMM Tarım ve Orman Komisyonu desteği ile hayata geçirilen Üreten Yöre Üreten Türkiye projesinin Ekim ayında yapılan protokolüne bir çok isim ve kurum destek vererek imza atmıştı. Depremden etkilenen illerdeki üreticilerin ulusal ve uluslararası pazarda tanıtılması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan proje ile 3000 üreticiyi potansiyel alıcılar ile buluşturmak planlanıyor.

Projenin ilk toplantısı depremin olduğu il Kahramanmaraşta yapıldı. Çevre illerden de gelen 85’e yakın üreticinin stand açtığı etkinlikte perakende ve e-ticaret sektörünün önemli kurumları üreticilerle buluştu. Standları tek tek gezerek üreticilerle görüşen kurum yetkililerinin ilgisi bölgeye yüksek moral oldu. Kahramanmaraş Expo’da düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan TBMM Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Vahit Kirişci bölgenin eski günlerine dönmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü, bölgenin deprem üssü değil üretim üssü olacağını ifade ederek şunları söyledi:

‘’Biz Kahramanmaraş olarak depremle adımızın anılmasını istemezdik. Ancak deprem üssü olarak geçti. Bu şehrin insanları üretmeyi ibadet aşkıyla yapar ve varolan kaynakları en etkin şekliyle kullanır. Bugün gelen alım heyeti içinde Kahramanmaraşın ürettiklerine talip olacak dostlarımız var. Acılar paylaşıldıkça azalır. Bugünkü toplantıyı taziye ziyareti olarak görüyor ve Güvenilir Ürün Platformu ve tüm alım heyetine şükranlarımı sunuyorum. Biz deprem üssü olarak anılsakta büyük bir çabayla üretim üssü olmak için çalışıyoruz’’

Hepsiburada, Shopsa, Getir, Migros, BİM, A101, CarrefourSA, Özen Grup ve Perder gibi kuruluşların satınalma konusunda üst düzey yöneticileri ile Gıda Perakendecileri Derneği üyeleri ve yetkilileri ile Unilever Food Solutions gibi büyük gıda firmalarının uzmanları ve alım heyetleri, çoğunluğu kadın kooperatiflerinin görücüye çıkardığı ürünleri titizlikle inceledi ve görüşmeler yaptı. Bölgede ses getiren ve moral olan etkinliklerin, depremden etkilenen diğer illerde de yapılması planlanıyor.