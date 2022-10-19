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Pay senedi yatırımcı sayısı rekor kırdı
Pay senedi yatırımcı sayısı 18 Ekim itibarıyla 2 milyon 752 bin 303'e ulaşarak rekor kırdı.
EKONOMİ 19.10.2022, 15:53
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda pay senedi yatırımcı sayısındaki değişimler gösterildi.
Buna göre, pay senedi yatırımcı sayısı 18 Ekim itibarıyla 2 milyon 752 bin 303'e ulaşarak rekor seviyeye çıktı.
Yıllık yatırımcı sayısındaki yükseliş 407 bin 361 olurken, bu durum yüzde 17'lik artışa işaret etti. Aylık bazda bakıldığında ise pay senedi yatırımcı sayısı yüzde 5 artarken, bu yatırımcılara 118 bin 522 kişi eklendi.
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