Pandemide Nakit Para Kullanımı Azaldı

Kâğıt ve madeni paralardan virüs kapma riski olması, alışverişlerde nakit kullanım oranını büyük ölçüde azalttı.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com, üyeleri arasında yaptığı anketle pandemi döneminde alışverişlerde nakit para kullanım alışkanlığını inceledi. Ankette katılımcılara, korona virüs nedeniyle alışverişlerde nakit kullanımında tereddüt edip etmedikleri, nakit parayı en fazla nerede kullandıkları soruldu.

Ankette, katılımcıların yüzde 37'sinın nakit kullanımını tamamen bırakacak kadar; yüzde 28'inin de büyük ölçüde olmak üzere toplamda yüzde 65'inin nakit kullanmakta tereddüt yaşadığı belirlendi.

Ankete katılanların yüzde 24’ü alışverişte nakit kullanırken çok az tereddüt yaşadığını ifade ederken, pandeminin nakit kullanımı konusunda hiç tereddüt yaratmadığını ifade eden katılımcıların oranı yüzde 11'de kaldı.

Ankete göre, pandemi nedeniyle market, giyim, elektrik elektronik, akaryakıt, kozmetik gibi alışverişlerde nakit kullanımı neredeyse sıfıra yaklaştı. Ankete katılanlar da nakit parayı en fazla pazar alışverişi ile taksi, dolmuş gibi toplu ulaşımda ve öğle yemeği sırasında kullandıklarını ifade ettiler.

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, benzer araştırmaların Avrupa’da da yapıldığını, Türkiye’deki hassasiyetin Avrupa’dan daha fazla olduğunun altını çizdi.

Nakit dışındaki ödeme yöntemleri konusunda Türkiye’nin Avrupa’ya göre daha avantajlı konumda olduğunu da kaydeden Kayral, “Türkiye, 73,9 milyon adet kredi kartı, 181,1 milyon adet banka kartı olmak üzere toplam 255 milyon kartla Avrupa’da lider konumda. Türkiye’de pandemi öncesinde de nakit kullanımı azalma eğilimindeydi. Pandeminin de etkisiyle bu durum hız kazandı” dedi.

Pandeminin sadece nakit para kullanımını değil, tüm alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini vurgulayan Kayral, “İnternetten alışveriş de tarihi rekorlar kırıyor. Eylül ayında, internetten kartlı ödeme tutarı, yüzde 48 artarak 25 milyar TL’yi geçti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 23’e ulaştı, yani her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti. Birçok yeni işyerinin internet üzerinden hizmet vermeye başladı. Eylül ayında internetten kartlı ödeme gerçekleşen işyeri adedi geçen yıla göre yüzde 40 artarak 60 bini geçti. 500’ü aşkın sanal mağazanın partneri olan Avantajix.com üzerinden bu mağazalara giderek, yaptıkları alışveriş karşılığı para kazananların sayısı da benzer oranlarda arttı.”