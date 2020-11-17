Pandemide Markalaşma’yı masaya yatıracaklar

25-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda Güvenilir Ürün Platformu da düzenleyeceği paneller dizisi ile konunun uzmanlarını bir araya getirecek. ‘Pandemide Markalaşma’ ana başlığı ile düzenlenecek paneller dizisinde ‘Satınalmada Yeni Trendler’, ‘İhracata Giden Yol’, ‘Satış ve Pazarlamayı Yönetebilmek’ ve ‘Gıdalarımız Ne Kadar Güvenli?’ konu başlıkları masaya yatırılacak. Moderatörlüğünü gazetecilerin üstleneceği panellerde firmaların satınalma, ihracat, kalite, satış ve pazarlama yetkilileri, akademisyenler ve STK yöneticileri görüşlerini paylaşacak. Anavarza Bal, Crakers Pizza, Öz Döner, Seyidoğlu, İrfan Usta Lahmacun ve Ekrem Coşkun Döner gibi markaların deneyimlerini paylaşacağı paneller 27 Kasım Cuma günü fuar etkinlik alanında düzenlenecek.

‘Teşekkür edeceğiz’

Ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmalara imza atan kurum, STK ve akademisyenlere teşekkür sertifikalarının verileceğini söyleyen Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ‘Bu sene ürün güvenliği yaşanan pandemiden dolayı daha çok önem taşıyor. Hem tüketici hem de üretici her yönü ile süreçten etkilendi. Biz platform olarak pandemide markalaşmayı tüm paydaşlar ile konuşacağız ve bu konuda başarılı çalışmaları olanlara teşekkür edeceğiz’ diye konuştu.

CNR Food İstanbul ve Bayim Olur Musun? güçlerini birleştirdi

CNR Holding ve Medya Fors arasında yapılan işbirliğiyle bu yıl gıda alanında Avrasya’nın en büyük buluşması olan CNR Food İstanbul ile Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük franchise fuarı olan Bayim Olur Musun?, güçlerini birleştirdi. Medya Fors organizasyonu ve Ulusal Franchising Derneği’nin (UFRAD) desteği ile 17 yıldır düzenlenen Bayim Olur Musun? - Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 200’ün üzerinde marka ile 90 ülkeden 30 bini aşkın sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak. 2.000’i aşkın marka ve 60.000’in üzerinde zincir mağaza ile Türkiye’de yıllık 43 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşan franchise sektörü, ham maddecisinden üreticisine, ithalatçısından toptancısına ve organize perakendeciliğe kadar zincirin tüm halkalarıyla fuarda buluşacak. Franchise ve bayilikle büyümek isteyen, yeni iş ortakları arayan markalar, CNR Food İstanbul ile eş zamanlı gerçekleştirilecek Bayim Olur Musun? Fuarı’nda girişimcilerle bir araya gelecek.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunluluğu

Her yıl gerçekleştirdiği 40’ın üzerinde fuar ile sektöre yön veren CNR Holding, yeni normalleşme döneminde fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılırken, aynı zamanda havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.