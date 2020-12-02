Pandemide 2. dalga ve ağır kısıtlamalara rağmen kasım ayı ihracatı 16 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kasım ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre Kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre pandeminin ikinci dalgasında yaşanan ağır kısıtlamalar nedeniyle yüzde 1 düşüşle 16 milyar 88 milyon dolar oldu.

Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Önemli pazarlarımızda kısıtlamaların geri geldiği, tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda azaldığı bu zorlu ayda, ihracat ailesi pek çok sektörde başarısını sürdürdü. Ülkemizin yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını artıran 4 ülkeden biri olma başarısını,yılın son çeyreğine de taşıma arzusundayız. Küresel ticaretteki belirsizlik engelini, ‘Güvenilir Tedarikçi’ kimliğimizle aşıyoruz” dedi. Gülle, “Salgının ikinci dalgasını derinden hissettiğimiz bu günlerde, küresel talep daralmasına rağmen ihracatçımız, geçtiğimizin yılın kasım ayıyla aynı seviyede, ihracat gerçekleştirdi. Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat hedefimiz olan 165,9 milyar dolara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. “Koşullar ne olursa olsun, “İhracatla yükselen Türkiye” için, mücadeleye devam ediyoruz” diye konuştu.

Bin 726 firma ihracata merhaba dedi

İsmail Gülle kasım ayında bin 726 firmanın “ihracata merhaba” dediğini açıkladı. Gülle, “Bilhassa son aylarda ihracata başlayan firmalarımızın sayısında kayda değer artışlar gözlemliyoruz. İhracata yeni başlayan bin 726 firmamız Kasım ayında 83 milyon 389 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında ise, Kasım ayı içerisinde Toplam 42 bin 187 firmamız ihracat gerçekleştirdi” dedi.

Yaş Mevye Sebze Sektöründen tarihi ihracat

Kasım ayında sektörlerin performansını da değerlendiren Gülle şunları söyledi: “Önceki yılın aynı ayına göre 17 sektörümüz ihracatını artırdı. Yaş Meyve Sebze sektörü, 372 milyon dolarla, tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sektörel anlamda; 2 milyar 698 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz liderliğini korurken; 1 milyar 638 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 523 milyon dolara ulaşan Hazırgiyim sektörümüz ise üçüncü oldu. Kasım ayının en güçlü performansına imza atan sektörler; Yüzde 38 artışla 223 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat; Yüzde 24 artışla 1 milyar 228 milyon dolara ulaşan Çelik;Yüzde 18 artışla 165 milyon dolara ulaşan Meyve ve Sebze Mamulleri sektörleri oldu. Sektörlerimizin ihracat yaptıkları ülke sayılarına baktığımızda, Kasım ayında, 208 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla Kimyevi Maddeler sektörümüz birinci, 190 ülke ve bölgeye ihracat ile Hububat sektörümüz ikinci ve 187 ülke ve bölgeye ihracat yapan Mobilya sektörümüz üçüncü oldu. Kasım ayında sektörlerimizdeki çarpıcı artışlara bakacak olursak; Çelik sektörü; Hong Kong’a ihracatını 97 bin dolardan 53,3 milyon dolara çıkarırken, Arjantin’e ihracatını 36 katına çıkardı. Gemi ve Yat sektörü ise kasım ayında, Rusya’ya ihracatını 311 bin dolardan 95,3 milyon dolara çıkarırken, Marşal Adalarına ihracatını 30 kat artırdı. Kasım ayında, Kimyevi Maddeler sektörü ihracatımız, Malezya’ya yüzde 613,Nijerya’ya yüzde 329, Lübnan’a ise yüzde 300 artış gösterdi. Mücevher sektörü; Mısır’a ihracatı 15 katına çıkarken, Irak’a ihracatı yüzde 270 artış gösterdi.”

İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 86,3 oldu

İsmail Gülle, “Altın, her ne kadar ticarete konu olsa da, aynı zamanda sermaye değeri taşıyan bir yatırım aracı. Bu noktada, dış ticaretimizi daha net bir şekilde incelemek adına altın harici veriler önem arz ediyor. Kasım ayında altın dahil ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76 olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 86,3 olarak gerçekleşti” dedi.

İhracatta Almanya ilk sırda

Kasım ayında ihracatçılarımız, Ülkemizin bayrağını 206 ülkede dalgalandırmayı başardı.

İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67 oldu.

Kasım ayında ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise; 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya; 1 milyar 93 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 952 milyon dolar ile Irak oldu. Yılın ilk 11 ayında ise; en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke, 14,4 milyar dolar ile Almanya, 10,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık 9,1 milyar dolar ile ABD, 8,2 milyar dolar ile Irak,

7,2 milyar dolar ile İtalya oldu.

En dikkat çekici artış Kastamonu’da

Kasım ayında 51 ilimizin ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilimiz sırasıyla; 6 milyar 187 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 319 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 258 milyon dolarla Kocaeli, 861 milyon dolarla İzmir, 710 milyon dolarla Gaziantep oldu. En dikkat çekici artışlar ise; Yüzde 89 artışla 23 milyon dolara ulaşan Kastamonu; Yüzde 69 artışla 26 milyon dolar ihracat yapan Karabük; Yüzde 51 artışla 28 milyon dolarlık ihracata imza atan Osmaniye’de oldu. Kocaeli’nde Gemi ve Yat sektörümüz ihracatını 45 katına çıkardı. Mardin’de Makine sektörümüz ihracatını yüzde 670 artırırken; Konya’da Savunma ve Havacılık sektörümüzün ihracatını Yüzde 525 arttı.

Tıbbi Ürün ihracatı artıyor

Covid-19 ürünleri ihracatı, Kasım ayında da hız kesmedi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre;

solunum cihazları yüzde 420, maske ve önlük yüzde 575, tanı kitleri yüzde 319, dezenfektan ihracatı ise yüzde 20 artış gösterdi. Kasım ayında, Toplam Covid-19 ürünü ihracatı yüzde 212 artışla 87 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 aylık döneminde ise Covid-19 ürünleri ihracatı 780 milyon dolara ulaşırken; 2019 yılının aynı dönemine göre, yüzde 219 artış sergiledi.

Miktar bazında ihracat yüzde 7,9 arttı

Miktar bazında ihracat; Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 7,9 artarak

14 milyon ton olarak gerçekleşirken; Ocak-Kasım döneminde,geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3,5 artarak, 139 milyon ton olarak gerçekleşti.

Paritenin etkisi pozitif yansıdı

Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Kasım ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 452 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 965 milyon dolar olarak gerçekleşti.