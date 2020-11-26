Pandemi sürecinden etkilenen girişimcilere iş fırsatı!

Uluslararası sosyal girişimcilik bilgi ve network paylaşım ağı olan Social Business Global’in Başkanı İsmail Hilmi Adıgüzel “Topluma fayda sağlamak için gerçekleştirilen sosyal girişim faaliyetleri son dönemde ülkemizde oldukça ilgi görüyor. Sosyal girişimciliğin önemi ise her geçen gün artıyor. Artık firmalar sadece kazanç odaklı değil aynı zamanda topluma fayda sağlayacak girişimlerde bulunmak istiyorlar. Bu kapsamda markaların ortaya çıkan girişimleri hem şirkete hem de topluma katkı sunuyor” dedi.

İş Bağlantısı Kurma Fırsatı

İş bağlantıları kurma fırsatları sağlayan mekanizmalar ve platformlar sunulduğu takdirde, sektörün büyümesinin muhtemel olduğuna dikkat çeken Adıgüzel ‘’ Sosyal girişimler; diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, yeni bölgelere açılmaya ve yatırım çekmeye isteklidir. Pandemi süreciyle birlikte yaşanan hasarların tedavisi sosyal fayda odaklı şirket yönetimi ile mümkün. Markaların sosyal sorumluluk projelerini artık bir tık daha ileriye götürerek sosyal faydayı odak noktalarına koymaları gerekiyor ‘’ diye konuştu.

Sosyal Girişim Yöneticilerinin Ya Da Liderlerinin Yüzde 55’i Kadınlar.

Türkiye’deki sosyal girişim liderlerinin, genelde gençlerden ve kadınlardan oluştuğuna değinen Adıgüzel ‘’ Sosyal girişim yöneticilerinin ya da liderlerinin yüzde 55’i kadınlardan oluşuyor. Geleneksel işletmelerde ise bu oran sadece yüzde 18,9 ‘ da kalıyor. Sosyal girişim liderleri, aynı zamanda ağırlıklı genç kitleler. Geleneksel işletmelerde liderlerin yüzde 21,4’ü 35 yaşın altındayken, bu oran sosyal girişimlerde yüzde 47,28’dir ‘’ dedi.

Sosyal Girişimlerin Yüzde 32,56’sı Uluslararası Düzeyde

Adıgüzel sosyal girişim faaliyetleriyle ilgili ise ‘’ En yaygın sektör konumunda eğitim bulunuyor. Kuruluşların yüzde 21,71’i eğitim sektöründe faaliyet gösteriyor. Bunu, imalat ve üretim sektörü yüzde 12,4 ile yaratıcı endüstriler sektörü ise yüzde 11,63 takip ediyor. Sosyal girişimlerin yüzde 32,56’sı uluslararası düzeyde faaliyet göstermektedir. Bu da büyüme açısından yüksek bir potansiyele işaret etmektedir ‘’ ifadelerini kullandı.