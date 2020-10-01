PANDEMİ SONRASI GEMİ TATİLİNE OLAN TALEP ARTTI

Salgın hastalıklara karşı tüm tedbirleri alan ve limandan hareket ettikten sonra dış dünya ile etkileşime girmeyerek kendi içinde güvenli alan yaratan bu yüzen otellerin 2021 yılında tatil severlerin yeni gözdesi olması bekleniyor. Şimdiden gelecek yıl için yoğun talep ile karşılaştıklarını belirten Miray International - Miray Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, “Gemilerdeki personel ve misafirler testler sonucu gemiye alınıyor. Bu sebeple dış dünya ile temasın az olduğu ve tüm tedbirlerin alındığı ‘Kruvaziyer Turizmi’ tatilcilere daha güvenli geliyor. Yeni sezon için yoğun bir talep ile karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı ve alınan önlemleri açıkladı.



Koronavirüs salgını, gemi tatili olarak adlandırılan Kruvaziyer Turizmine olan ilgiyi artırdı. Sektörün deneyimli isimlerinden Miray International - Miray Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, salgın hastalıklara karşı tüm tedbirleri alan ve limandan hareket ettikten sonra dış dünya ile etkileşime girmeyerek kendi içinde güvenli alan yaratan tatil gemilerinin turizmcilerin yeni gözdesi olduğunu belirtti.



2021 sezonu için şimdiden yoğun bir talep ile karşılaştıklarını belirten Miray International - Miray Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, yoğun talebin sebebini “Gemilerdeki personel ve misafirler testler sonucu gemiye alınıyor. Hem personel hem de yolcu test sonucu temiz ise gemiye giriş yapabiliyor. Böylece güvenli bir bölge oluşturuluyor. Ayrıca gemi içinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı’mızın belirlediği COVID-19 tedbirler uygulanıyor. Bu sebeple dış dünya ile temasın az olduğu ve tüm tedbirlerin alındığı ‘Kruvaziyer Turizmi’ tatilcilere daha güvenli geliyor. Kruvaziyer turizmi ile oluşturulan ‘Güvenli Tatil’ konsepti, tatilciler için güçlü bir alternatif oldu. 2021 sezonunda gemi tatiline olan talep daha da artacaktır.” sözleriyle açıkladı.



KONUKLAR İÇİN BİR DİZİ ÖNLEM ALINDI

Tatil gemilerinde görev alan personelin ve misafirlerin düzenli şekilde sağlık kontrollerine tabi tutulduğunu dile getiren Ahmet Yazıcı, kruvaziyer tatilinde alınan önlemleri şu şekilde anlattı: “En başta gemiye sosyal mesafe kuralına tam uyulabilmesi için kapasitesinin yüzde 50 altında yolcu alınıyor. Tüm misafir ve mürettebat sağlık taramasından geçiyor. Ayrıca mürettebat tur öncesi ve sonrasında COVID-19 testine tabi tutuluyor. Tüm süreçlerde ve yolculuk sırasında temassız ateş ölçer ile misafirlerin sağlık durumu düzenli olarak takip ediliyor. Geminin tüm sosyal alanlarında dezenfektan noktaları ile hijyen sürekliliği sağlanıyor.”



SAĞLIK ÖN PLANDA TUTULUYOR

Geminin hava sistemine dikkat çeken Yazıcı, ortak alanlara ve kabinlere sürekli temiz hava verildiğine ve kabinler arasında hava dolaşımını engelleyen sistemlerin kurulduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Gemi içi, asansörler, korkuluklar, restoran, eğlence ve çocuk alanlarının yanı sıra SPA gibi tüm ortak alanlar buharlı makineler ve hastane sınıfı solüsyonlarla her kullanımda dezenfekte ediliyor. Sosyal alanlarda mümkün olduğunca kullan-at ürünler tercih ediliyor. Gemi içinde doktor ve sağlık ekiplerinin olduğu bir tip merkezi de oluşturduk.”