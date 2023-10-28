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Pandemi Mağdurlarına Eksik Prim Müjdesi! Eksik Primlerin Kapanma Tarihi Belli Oldu

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Pandemi Mağdurlarına Eksik Prim Müjdesi! Eksik Primlerin Kapanma Tarihi Belli Oldu
Pandemi dönemi, birçok işletme ve çalışan için zorlayıcı bir süreç oldu. Bu zorluklar arasında kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra eksik prim sorunları da yaşandı. Son gelişmelerle beraber, bu eksik primlerin kapanması konusunda umut verici haberler geldi.

Pandemi dönemi, birçok işletme ve çalışan için zorlayıcı bir süreç oldu. Bu zorluklar arasında kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra eksik prim sorunları da yaşandı. Son gelişmelerle beraber, bu eksik primlerin kapanması konusunda umut verici haberler geldi.

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Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

İşyerlerinde yaşanan geçici süreli çalışma kesintileri veya duraklamalar için, sigortalılara üç aylık bir süre için gelir desteği sunan kısa çalışma ödeneği, pandemi sürecinde birçok kişi için hayati öneme sahip oldu. Bu süreçte prim yatırılmayan veya eksik yatırılan birçok vatandaşın mağduriyeti de gündeme geldi.

Eksik Primler Nasıl Kapatılacak?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın belirttiği üzere, kısa çalışma ödeneğinden yararlanıp da çalışanlarını tüm ay boyunca çalıştıran fakat primleri eksik ya da hiç yatırmayan işverenler için yeni bir düzenleme getirildi. İşverenler, çalıştırdıkları günlerin eksik primlerini tamamlayacaklar.

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İşverenin Sorumluluğu

Pandemi döneminde yaşanan bu mağduriyetlerin giderilmesi adına, işverenler eksik yatırılan prim günlerini tamamlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda, eksik hizmet bildirilen günler için işverenlerin SGK’ya başvurmaları ve başvuru tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde bu primleri ödemeleri gerekmektedir.

Önemli Not: Eğer bir işveren, kısa çalışma ödeneği kurallarına uygun şekilde hareket ettiyse ve çalışanlarını ekstra çalıştırmadıysa, bu durumda SGK’ya yapılan eksik bildirimle fiilen çalışılan günlerin uyumlu olduğu durumlarda eksik primlerin tamamlanması söz konusu olmayacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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