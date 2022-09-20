Palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor
Marmara Denizi'nde avlanılan palamut, balıkçıları sevindirmeye devam ediyor.
ğlara takılan bol miktarda palamutla limana dönen Tekirdağlı balıkçıların yüzü gülüyor.
Bol miktarda yakalanan palamut fiyatlara da yansıyor. Palamudun tanesi iriliğine göre 40 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların Marmara ve Karadeniz'de palamuda ağ atmaya devam ettiğini söyledi.
Karadeniz'de palamudun daha da bol olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, "2 haftadır balıkçıların yüzü palamut ile gülüyor. Bu sene son yıllarda olmadığı kadar bol palamut var. Balıkçılar kıyıya boş dönmüyor. Palamut kendini iyice gösterince fiyatlar da aşağı düştü. Balığın bol olması sadece balıkçıları değil vatandaşları da sevindiriyor. Vatandaşlarımız da uygun fiyata bol bol balık yiyebiliyor." dedi.
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