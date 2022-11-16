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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylülde 2021 sonuna kıyasla 7,8 milyar dolar azalışla 160,9 milyar dolar oldu.

EKONOMİ 16.11.2022, 11:07
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, eylül ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 7,8 milyar dolar azalarak 160,9 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolar düşüşle 153,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 39 milyon dolar artarak 7,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları eylül 2021 sonuna göre 3,6 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 3,6 milyar dolar düşüşle 16,4 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 581 milyon dolar azalırken, tahvil stoku da 11 milyon dolar düşüşle 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 540 milyon dolar artarken, tahvil stoku 188 milyon dolar yükselişle 10,3 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, eylülde 2021 sonuna göre 16 milyon dolar artışla 4,8 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 408 milyon dolar yükselişle 1,3 milyar dolara çıktı.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 42,1 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar eylülde 2021 sonuna kıyasla 2,1 milyar dolar azalarak 105,2 milyar dolara indi. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 163 milyon dolar artışla 7,2 milyar dolara çıktı.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 66,1'i dolar, yüzde 30,5'i avro, yüzde 1,6'sı Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,3'ü dolar, yüzde 39,1'i avro, yüzde 16,9'u Türk lirası ve yüzde 2,7'si diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 36,8'i finansal kuruluşlar, yüzde 63,2'sinin finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77,5'i finansal kuruluşlar, yüzde 22,5'i finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

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