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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım 2022'de 2021 sonuna kıyasla 7,2 milyar dolar azalışla 161,2 milyar dolar oldu.

EKONOMİ 16.01.2023, 11:26
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, kasım ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 7,2 milyar dolar azalarak 161,2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 8,3 milyar dolar düşüşle 152,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 1,1 milyar dolar artarak 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları kasımda 2021 sonuna göre 5,0 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 5,1 milyar dolar düşüşle 14,9 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 55 milyon dolar artarken, tahvil stoku da 44 milyon dolar artışla 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 18 milyon dolar yükselişle 10,1 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, kasımda 2021 sonuna göre 460 milyon dolar artışla 5,2 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 687 milyon dolar yükselişle 1,6 milyar dolara çıktı.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 40,9 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar kasımda 2021 sonuna kıyasla 1,5 milyar dolar azalarak 105,5 milyar dolara indi. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 1 milyar dolar artışla 8,1 milyar dolara çıktı.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,7'si dolar, yüzde 32,7'si avro, yüzde 1,8'i Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,2'si dolar, yüzde 36,5'i avro, yüzde 20,8'i Türk lirası ve yüzde 3,5'i diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 35,6'sını finansal kuruluşlar, yüzde 64,4'ünü finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,6'sını finansal kuruluşlar, yüzde 23,4'ü finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

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