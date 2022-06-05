Otomotiv sektörü mayısta 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

EKONOMİ 05.06.2022, 21:16
Otomotiv sektörü mayısta 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 2,3 milyar dolar oldu.

Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin ülke ihracatından aldığı pay ise yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde otomotiv endüstrisinde toplam ihracat yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolar, ortalama aylık ihracat ise 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarına bakıldığında mayısta "tedarik endüstrisinde" ihracat yüzde 0,4 azalarak 921 milyon dolara gerilerken "binek otomobil" ihracatı yüzde 11 artarak 758 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 288 artarak 378 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 6 azalarak 87 milyon dolar oldu.

Fransa ve Birleşik Krallık'a ihracatta yüksek oranlı artış

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 1 azalarak 315 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkinci büyük pazar Fransa'ya ise yüzde 26 artışla 304 milyon dolarlık, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a da yüzde 89 artışla 220 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 30, İspanya'ya yüzde 59, ABD'ye yüzde 23, Polonya'ya yüzde 26, Slovenya'ya yüzde 303, Belçika'ya yüzde 82 ihracat artışı, Rusya'ya yüzde 39, Fas'a yüzde 21, Hollanda'ya yüzde 39, Mısır'a yüzde 63 ve Macaristan'a da yüzde 46 ihracat düşüşü kaydedildi.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliğine mayıs ayında ihracat yüzde 24 artarak 1 milyar 540 milyon dolar oldu. AB ülkelerinin payı ise yüzde 67 olarak ölçüldü. Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 30, Orta Doğu ülkelerine yüzde 26, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 74 ihracat artışı görüldü.

"Bu yıl aylık bazda en yüksek ihracat artış oranına ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen yıl mayıs ayında çip sorunu nedeniyle ana sanayide bazı firmaların üretime ara vermek zorunda kaldığını hatırlattı.

Pandemide tam kapanma tedbirlerinin uygulanmasıyla da özellikle ticari araç ihracatının olumsuz etkilendiğini vurgulayan Çelik, "Bu yılın mayıs ayında ise baz etkisiyle eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında yüzde 288 gibi çok yüksek oranlı artış yaşandı. Toplamda ise yüzde 22 artışla bu yıl aylık bazda en yüksek ihracat artış oranına ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

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