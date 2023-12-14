Otomotiv sektörü bu zirvede buluşacak

Türkiye geneline yayılmış 300 bin KOBİ ve 1.5 milyon çalışanı temsil eden Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED), Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’nin 3’ünsünü 21 Aralık 2023 Perşembe günü Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirecek. Zirvede ülke ekonomisine değer katan, sürdürülebilir bir gelecek için çalışan ve bu doğrultuda projeler geliştiren şirketler “Gelecek Elimizde” ödülü ile ödüllendirilecektir.

Zirvenin partnerleri arasında TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İŞKUR, Yeşilay, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi çok değerli kurumlar yer alıyor.

“Yeşil Bayrak” sisteminin lansmanı gerçekleşecek

Sunuculuğunu Okan Bayülgen ile Oylum Talu’nun yapacağı zirvede, otomotiv sektörünün sürdürülebilir dönüşümü için önemli bir adım olan TOBFED “Yeşil Bayrak” sertifika sisteminin lansmanı yapılacak ve sektörün sürdürülebilir dönüşümü başlatılacak.

TOBFED Akademi ve Kariyer Dijital Platformu’nun yol haritasının açıklanacağı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği, bağımlılıkla mücadele gibi önemli alanlarda pek çok değerli sosyal projenin kamuoyuna lanse edileceği zirve öncesinde TOBFED ile; Gazi Meslek Lisesi ve TSE arasında ayrı ayrı iş birliği protokolü de imzalanacak.

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, zirveye sektör liderleri, akademisyenler, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarından oluşan yaklaşık 600 konuğun katılmasını beklediklerini söyledi.