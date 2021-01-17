Otomotiv sanayisinin üretimi 2020'de yüzde 11 azaldı

Toplam otomotiv üretimi geçen yıl 2019'a göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretimi de yüzde 13 düşerek 855 bin 43 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl toplam üretim 2019'a göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet oldu.

Otomobil üretimi de yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adet olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı.

Türk otomotiv sanayisinin aralık ayı üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 149 bin 614 adet oldu. Aynı dönemde 92 bin 300 adet otomobil üretildi.

Otomotiv sanayisinin 2020 kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 66, ağır ticari araçlarda yüzde 46 ve traktörde ise yüzde 51 oldu.