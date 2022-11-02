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Otomotiv pazarı 10 ayda yüzde 4,7 küçüldü

- Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde 585 bin 752'ye geriledi - Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6 ve hafif ticari araç satışları yüzde 0,4 düşüş kaydetti

EKONOMİ 02.11.2022, 13:26
Otomotiv pazarı 10 ayda yüzde 4,7 küçüldü

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde yıllık yüzde 4,7 azalarak 585 bin 752 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 10 ayında 614 bin 891 adet satış yapılmıştı.

Bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 6 azalarak 446 bin 664, hafif ticari araç satışları ise yüzde 0,4 gerileyerek 139 bin 88 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda ekim ayında ise 65 bin 222 araç satıldı. Ekim 2021'de 56 bin 746 düzeyinde bulunan veri, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 14,9 büyüdüğünü ortaya koydu.

Satışlar, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 17,1 artarak 47 bin 440'a, hafif ticari araçta da yüzde 9,5 yükselerek 17 bin 782'ye çıktı.

Son 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlarına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 1 ve hafif ticari araç pazarının yüzde 19,7 büyüdüğü, otomobil pazarının ise yüzde 4,6 küçüldüğü görüldü.

Segmentlere göre dağılım

Ocak-ekim döneminde otomobil pazarının yüzde 87,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Pazardan, C segmenti otomobiller 227 bin 813 ile yüzde 51 ve B segmenti otomobiller 162 bin 181 ile yüzde 36,3 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise otomobil pazarında en çok tercih edilenin yüzde 40,9 pay ve 182 bin 599 adetle SUV otomobiller olduğu görüldü.

SUV otomobilleri, yüzde 37,3 pay ve 166 bin 410 satışla Sedan, yüzde 20,1 pay ve 89 bin 792 satışla H/B otomobiller takip etti.

Elektrikli otomobil satışları 5 bine dayandı

Yılın 10 aylık döneminde otomobil pazarından benzinli otomobiller 316 bin 109 ile yüzde 70,8 pay, dizel otomobiller 74 bin 677 ile yüzde 16,7 pay, hibrit otomobiller 43 bin 897 ile yüzde 9,8 pay ve otogazlı otomobiller 7 bin 42 ile yüzde 1,6 pay aldı. Pazarda ayrıca, 4 bin 939 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde motor hacmine göre bakıldığında, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 7,6 azalarak pazardan yüzde 88,2 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobillerin satışları yüzde 41 gerileyerek pazardan yüzde 0,7, 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 7,5 düşerek pazardan yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre, 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 166 bin 60 adetle yüzde 37,2 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller de 122 bin 880 adetle yüzde 27,5 paya sahip oldu.

Yılın 10 ayında hafif ticari araç pazarında yüzde 75,8 pay ve 105 bin 385 adetle en çok tercih edilen gövde tipi "van" olarak kayıtlara geçerken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,9 pay ve 17 bin 901 adetle ikinci sırada yer aldı.

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