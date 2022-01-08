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Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, 623 araç sahibini tek tek arayarak ücret iadesine ilişkin bilgi aldı.

Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla, Osmangazi Köprüsü'nden 31 Aralık gecesi 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan 623 aracın sahiplerine ücretleri iade edildi.

, Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü gişelerinde 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatlerinde teknik aksaklık yaşandı. Köprüden geçiş yapmaya çalışan ve gişelerde beklemek zorunda kalan araçların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Bunun üzerine Bakan Adil Karaismailoğu'nun talimatıyla, Otoyol Yatırım AŞ tarafından söz konusu saatlerde Osmangazi Köprüsü'nden geçmeye çalışan 623 aracın sahibine ücretlerinin iade edilmesi sağlandı.

Bakanlık yetkilileri, 623 araç sahibini tek tek arayarak ücretlerin iadesine ilişkin teyit aldı.

Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan teknik arıza ve araç sürücülerinin mağduriyeti dolayısıyla Bakanlık tarafından Otoyol Yatırım AŞ'ye 1 milyon 242 bin lira para cezası kesildi.

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için gerekli sistem iyileştirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı bildirildi.

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