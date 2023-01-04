Son Dakika

Orta gelirli vatandaş 9 bin 720 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek

Yeni Evim kampanyası kapsamında orta gelirli vatandaşlar aylık ortalama 9 bin 720 liradan başlayan ve 55 bin 265 liraya varan taksit tutarlarıyla ev sahibi olabilecek.

EKONOMİ 04.01.2023, 21:16
Orta gelirli vatandaş 9 bin 720 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim" kampanyası ile orta gelirli kesime yeni konut alımında sağlanacak avantajlar da belli oldu.Kampanya kapsamında İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek.

Asgari peşinat oranının yüzde 10 olduğu kampanyada, en fazla 15 yıl vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayacak.

yüzde 0,69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4 milyon 500 bin liralık kredi çekilebilecek. Bu koşullar altında vatandaşın aylık kredi ödemesi ortalama 43 bin 735 lira olacak. Söz konusu kredinin toplam geri ödemesi ise 7 milyon 872 bin liraya yakın olacak. Aynı tutarın 10 yıl vade için çekilmesi durumunda ise aylık ödemeler ortalama 55 bin 265 lirayı, toplam geri ödemesi ise 6 milyon 632 bin lirayı bulacak.

Vatandaşların 3 milyon liralık bir ev kredisi çekmesi durumunda ortalama aylık ödemesi 15 yıl vade için 29 bin 160 lira, 10 yıl vade için 36 bin 845 lira düzeyinde gerçekleşebilecek. Söz konusu kredi tutarının toplam geri ödemesi 15 yıllık kullanımda yaklaşık 5 milyon 250 bin liraya, 10 yıllık vadede ise 4 milyon 421 bin liraya yakın olabilecek.

Öte yandan 2 milyon liralık ev kredisinde ortalama aylık ödeme 15 yıl vadede 19 bin 440 lira, 10 yıl vadede 24 bin 560 lira düzeyinde hesaplanırken, 1 milyon liralık ev kredisi çeken vatandaşların aylık cebinden çıkacak para 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 9 bin 720 lira ve 12 bin 280 liraya yakın olacak.

Çekilen 2 milyon liralık kredinin 15 yıl vadede toplam geri ödemesi 3,5 milyon lirayı, 10 yıl vadede 2 milyon 950 bin lirayı bulacak. Kredi tutarının 1 milyon lira kullanılması durumunda ise toplam geri ödeme tutarı 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 1 milyon 750 bin lira ve 1 milyon 474 bin lira düzeyinde gerçekleşebilecek.

Farklı kredi miktarlarına göre 15 yıl ve 10 yıl vadeler için hesaplanan aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarlar yaklaşık olarak şöyle:

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı

15 yıl vade için

aylık ödeme

 Toplam Geri Ödenecek Tutar

10 yıl vade için

aylık ödeme

 Toplam Geri Ödenecek Tutar
4.500.000 43.735 7.872.280 55.265 6.631.860
4.000.000 38.875 6.997.580 49.125 5.894.985
3.000.000 29.160 5.248.190 36.845 4.421.240
2.000.000 19.438 3.498.790 24.560 2.947.490
1.000.000 9.719 1.749.395 12.280 1.473.750

Not: Tablodaki hesaplamalar bankaların diğer masraflarını kapsamayıp, vade boyunca tüm ödemelerin eşit olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.

Kaynak: AA
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 05 Ocak 2023
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:35
Akşam 17:56
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 36
2. Fenerbahçe 16 35
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Konyaspor 16 26
7. Trabzonspor 15 26
8. Kayserispor 16 23
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 16 19
11. Giresunspor 15 19
12. Kasımpaşa 16 18
13. Gaziantep FK 15 17
14. Ankaragücü 16 16
15. Antalyaspor 15 16
16. Hatayspor 16 16
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 15 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 16 36
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 16 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4