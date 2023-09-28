Orhan Turan: Türkiye'nin Dijital Sıçraması Gerekiyor!

TÜSİAD'ın bu yıl üçüncü kez organize ettiği Dijital Türkiye Konferansı'nın perdesi açıldı. Bu konferansın ana teması, Türkiye'nin küresel arenada rekabetçiliğini güçlendirmek için nasıl bir dijital vizyon belirlemesi gerektiği üzerine yoğunlaşıyor. Önemli isimlerin katıldığı açılış konuşmalarında, dijital dönüşümün Türkiye için yarattığı fırsatlar ve bu vizyonun nasıl hayata geçirileceği konusunda görüşlerini paylaştılar.

Orhan Turan: "Dijital Dönüşümde Sıçrama Yapmalıyız"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, konuşmasında dijital çağın gereksinimlerine vurgu yaptı. Turan, dijital teknolojilere hakimiyetin şart olduğunu belirtirken, ulusal bir vizyonun oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Bunun yanında, AR-GE, teknoloji, bilim, inovasyon ve eğitime yapılan yatırımların arttırılmasının önemine işaret etti.

Perihan İnci: "Dijital Ekonomide Üst Seviye Yetkinlik Şart"

Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun büyük bir avantaj olduğunu belirtti. İnci, dijital ekonomide başarılı olabilmek için teknolojik ve insani yetkinliklerin en üst seviyede olması gerektiğini vurguladı. AB ile iş birliğinin de bu süreçte kritik bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

H. Çağatay Özdoğru: "Tüm Türkiye Teknopark Olmalı"

Yine Dijital Türkiye Yuvarlak Masası'nın Eş Başkanı olan H. Çağatay Özdoğru, yeni teknolojilere hızla uyum sağlayarak Türkiye'nin küresel ekonomide daha güçlü bir konum elde etmesi gerektiğini belirtti. Özdoğru, mevcut ekonomik koşullarda, dijital dönüşüme yönelik politikaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının zorunluluğuna vurgu yaptı.

Bu konferans, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecini hızlandırma ve küresel arenada daha rekabetçi olma hedefini pekiştirmek adına önemli bir adım olarak görülmektedir. Dijitalleşme, hem ekonomik hem de sosyal faydalarıyla Türkiye için büyük bir fırsat sunuyor. Bu fırsatları değerlendirerek, Türkiye'nin dijital ekonomide hak ettiği yeri alması için atılacak adımlar, tüm paydaşlar için büyük bir önem taşımaktadır.