Online İşyeri Alışverişi 2,5 Kat Arttı

Sunulan hizmet çeşitliliği, ödeme seçenekleriyle işyeri alışverişinde ilk kez online alışveriş yapanların sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çeken Avansas Genel Müdürü Sedak Anak; "E-Ticaretin rahatlığı, güvenliği ve platformumuz üzerinde 8 kategoride yer alan 5 bin çeşitten fazla ürün sayesinde yeni müşteri sayımız pandemi öncesine kıyasla 2,5 kat arttı. Tüketici tarafında kazanılan bu alışkanlığın önümüzdeki süreçte de devam edeceğini, yılın son çeyreğinde satışların yüzde 20 oranında artacağını öngörüyoruz" dedi.

Ürün çeşitliliği, hızlı teslimat seçeneği, güvenli ve farklı ödeme seçenekleriyle son 6 ayda tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının değişiminde önemli rol oynayan e-ticaret sektörü, iş dünyasının da vazgeçilmezi oldu. Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, sosyal izolasyon ve normalleşme sürecinde tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki değişimi ve tüm Türkiye genelindeki yürütülen çalışmalarla tüketicilerine sağlayacakları çalışmaları paylaştı.

“YENİ MÜŞTERİ SAYIMIZ 2,5 KAT ARTTI”

Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren iş ortaklarıyla birlikte ürün tedarikinden, depolanmasına ve sevkiyata kadar birçok yeni düzenlemenin hayata geçirilip, üst düzey hijyen önlemlerin uygulandığını belirten Sedat Anak; "Kurumsal ve bireysel müşterilerimizin e-ticarete yönelik hassas yaklaşımlarını ortadan kaldırmak için birçok projeyi eş zamanlı hayata geçirdik. Depomuzdan sevkiyat araçlarımıza ve çalışanlarımıza kadar tedbir amaçlı aldığımız önlemler, iş süreçlerinde uyguladığımız hijyen tedbirler, müşterilerimizin takdirini kazandı. Bu süreçte e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirilen Güven Damgası uygulamasına dahil olduk. Hem iş hem de evlerin güvenli alışveriş yeri olmak için ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırdık. Güvenli alışveriş için aldığımız bu aksiyonlar ile yeni müşteri sayımız 2,5 kat artarak 475.000 oldu" dedi.

"SON ÇEYREKTE SATIŞLARIN YÜZDE 20 ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Sosyal izolasyon ve normalleşme sürecini kapsayan 7 aylık süreçte 2019 yılına kıyasla satışlarda artış yaşandığını belirten Anak; "Ocak ve şubat ayındaki yavaşlık mart ayında Covid-19 ile birlikte e-ticarete olan ilgiyi hızla artırdı. İhtiyaç ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere ciddi bir sipariş yığılımı oldu. Online perakende bu süreçte tüketicilerin kafasındaki soru işaretlerini de ortadan kaldırdı. İlk defa platformumuzu kullanan kullanıcı sayısı yüzde 200 artarken, Avansas'ı kullanan yeni müşterilerin yüzde 40’ı kalıcı olarak siparişlerini sürdürdü. E-ticaretin güvenlik ve rahatlığına alışan tüketicilerin kazandıkları bu alışkanlıkları yılın devamında da sürdüreceğini düşünüyoruz. Yılın son çeyreğinde satışların yüzde 20 artmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

1 İŞ GÜNÜNDE TESLİMATA 16 İL EKLENİYOR

İşyeri ve evlerde ihtiyaçları hızlı karşılamak için 1 iş gününde teslimat yapmak amacıyla kurulan araç filosunun ve istihdamın, pandemi döneminde güçlendirildiğini belirten Sedat Anak, 5 ilde sunulan 1 iş gününde gerçekleştirilen teslimatlara yeni il ve ilçeler eklendiğini belirtti. Anak; "İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ illerine Balıkesir, İzmir, Manisa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Aydın, Eskişehir, Uşak, Afyon, Burdur, Isparta, Denizli, Çanakkale, Muğla ve Antalya'yı ekledik. Müşterilerimizin beklentilerini ve değişen koşulları göz önünde bulundurarak pek çok farklı alanda geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 3 ay içerisinde; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Trakya bölgelerinde dağıtım ağımızı yeni şehirlerle daha da genişletmek ve 2020 yılı bitmeden toplamda 29 ile kendi araçlarımızla 1 iş gününde dağıtım yapmak” dedi.