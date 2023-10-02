Okullar Açıldı, Kırtasiye Fiyatları Uçtu! Defter Fiyatları Tavan Yaptı!

Yüksek enflasyonun etkisiyle son iki yılda pek çok ürün ve hizmetin fiyatında artış yaşandı. Okulların yeni eğitim öğretim yılına başlamasıyla birlikte alışverişe çıkan aileler, kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında yaşanan yükselme karşısında oldukça şaşkına döndü.

Kırtasiye Ürünlerindeki Fiyat Değişiklikleri

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayınladığı rapora göre, İstanbul'daki tüketicilere yönelik geçinme indeksi kapsamında yer alan 242 ürünün 166'sının fiyatında artış gözlemlendi. Diğer yandan, 15 ürünün fiyatı azaldı, 61 üründe de fiyat değişikliği olmadı.

Eğitim Malzemelerindeki Zam Oranları:

Önceki aya kıyasla, defter fiyatlarında %98,94'lük bir artış yaşandı.

Okul çantaları %94,72, avukat ve mahkeme ücretleri %83,94 oranında zamlanırken; okul kıyafetlerinde %79,38, özel ders ve kurs ücretlerinde %67,46'lık bir artış gözlendi.

Spor faaliyetleri için tercih edilen eşofmanların fiyatı %55,60, çocuk ayakkabıları ise %48,70 oranında arttı.

Fiyatları Düşen Bazı Ürünler

Bu dönemde her ürünün fiyatı artış göstermedi. Bazı ürünlerde fiyatlar geriledi. Özellikle bazı gıda ürünlerinde düşüşler yaşandı.