Öğrencilere 5.000 TL karşılıksız ödeme müjdesi geldi!

Üniversite eğitimi, gençlerin gelecekteki kariyerlerini şekillendirmeleri için kritik bir dönemdir. Bu bağlamda, birçok kurum, kuruluş ve vakıf, geleceğin liderleri ve başarılı gençlere destek olmak amacıyla çeşitli burs fırsatları sunmaktadır. Son dönemde, 5.000 TL'den başlayan burs ödemeleri konusundaki aramalar hız kazandı.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI: Maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere verilen karşılıksız burs için başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Bursiyer adayı öğrencilerin İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerindeki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde yüzde 100 ÖSYM burslu olarak tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekiyor.

TÜRK EĞİTİM VAKFI: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler 24 Eylül'e kadar başvuru yapabilcek. Yükseköğretim bursu 2 bin 500, üstün başarı bursu 5 bin, yüksek lisans bursu 3 bin 750, doktora bursu 5 bin lira olarak duyuruldu.



RÖNESANS EĞİTİM VAKFI: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilen karşılıksız burs başvuruları online olarak alınıyor. Son başvuru tarihi 30 Eylül.

İBRAHİM BODUR KALE SERAMİK VAKFI: Belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere karşılıksız burs sağlıyor.

Ara sınıflar için 4 üzerinden en az 2.5 genel başarı ortalaması gerekiyor. Son başvuru tarihi 10 Ekim.

ABDİ İBRAHİM VAKFI: Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde birinci sınıfı tamamlamış başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs veriliyor. Burs alabilmek için belirlenen üniversitelerin öğrencisi olmak gerekiyor. Başvuru tarihi ise 1-30 Eylül.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERI VAKFI: TOG Gençlik Bursu; Kardelenler, Öğretmen Çocukları, Trendyol Eğitim Bursu, Elidor Kendi Yolumuzda burs programlarından oluşuyor. Ayrıca sanat ve bilim bursları da veriyor.

GÜBRETAŞ EĞİTİM BURSU: Lisans bursuna başvuru yapacak öğrencinin ailesinin çiftçi olması, ziraat fakültelerinin belirlenen bölümlerine kayıt yaptırmış olması şartları aranıyor.