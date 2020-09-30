Öğrenci Şehri Eskişehir’de Neler Oluyor?

Türkiye’nin en önemli öğrenci kenti olan Eskişehir’de neler oluyor?

Pandemi ile birlikte okulların uzaktan eğitim sürecine girmesi ile bu şehirde öğrenci olarak yaşayanlar ile ev sahipleri arasında sorunlar yaşanmaya başladı. Eskişehir’i terk eden öğrenciler ile mülk sahipleri arasında kontrat sorunları yaşanmaya başladı. Üniversitelerin güz dönemi için aldığı online eğitim kararıyla öğrenciler evlerini boşaltıp memleketlerine dönmeye başladı.

Yaklaşık 60 bin üniversitelinin eğitim gördüğü Eskişehir’de ise öğrencilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde evler boş kaldı.

Dünyayı kasıp kavurarak yayılmaya devam eden yeni tip Korona virüs (Covid-19), üniversiteleri bir önceki dönem gibi 2020-2021 öğretim yılın güz döneminde de uzaktan eğitime yönlendirdi. YÖK’ün tavsiye kararı doğrultusunda Türkiye’nin birçok üniversite tarafından alınan uzaktan eğitim kararı, öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir’de de uygulanıyor.

Mülk sahipleri bu durumdan rahatsız

Üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtlar, apartmanlar, apart otel sahipleri bu durumdan oldukça rahatsız. Yapılan sözleşmelere uyulmadığını dile getiren mülk sahipleri bu duruma çözüm bulunmasını istiyor.

Konuyla ilgili EHA’ya açıklamalarda bulunan Tam Nokta Eskişehir Bölge Temsilcisi Ceyhun Kuçbay, şunları söyledi;

“Üç büyük üniversitede yaklaşık 60 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu da Eskişehir’in ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Fakat Pandemi ile birlikte okulların online sisteme dönmesi birçok öğrenciyi memleketlerine dönmesine neden oldu. Bu da ister istemez bölgede geçimini kira ile sağlayan gayrimenkul sahiplerini zor durumda bıraktı.

Kimi öğrenciler mülk sahipleri ile kavgalı hale geldi. Mülk sahipleri sözleşmeye uyulmasını talep ederken, öğrenciler bu duruma karşı çıkıyor. Ayrıca şehirde yine geçimini öğrencilerden sağlayan birçok iş yeri kepenk kapatmak zorunda kaldı. Bazıları da zor durumda ne yapacaklarını kara, kara düşünmeye başladılar. Burada öğrenciler açısından bakıldığında kalmadıkları evlere boş yere kira vermek istemiyorlar. Ev sahipleri ise bu durumu kabullenmeyip düzenli olarak kira talep etmekte sorun aslında burada başlıyor.

Kiracı bulamayan ev sahipleri fiyatları düşürme yoluna gitti

Kentteki esnaf ve işletme sahipleri de bu durumdan olumsuz etkilendi. Üniversiteye yakın yerleşkedeki kafe, apart, yurt gibi işletmeler müşteri bulmakta zorlanıyor, çözüm bulamayanlar ise kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Boş kalan iş yerlerine yeni kiracı bulmak ise bu süreçte oldukça zor hale geldi. Eğitim süreci normale döndüğünde fırsatçılara geçit verilmemesi gerekiyor. Bazı ev sahipleri öğrencileri yolunacak kaz gibi görmekten vazgeçmeli. Bu yüzden ev kiralamak isteyen öğrenciler mutlaka ve mutlaka emlak danışmanlarından destek almalı.” diyerek sözlerini tamamladı.