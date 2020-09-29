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Öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı, kiralar düşmeye başladı

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle öğrenciler de ailelerin yanlarında kaldı. Bazı öğrenciler bu sürecin uzama ihtimaline karşı boşa kira vermemek için üniversitelerinin bulunduğu şehirdeki evlerini boşalttı. Öte yandan şehirlere bu yıl üniversite kazanan yeni öğrenciler de gelmeyince özellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir, Edirne gibi öğrenci şehirinde evler boş kaldı, kiralar ise düşmeye başladı.

Öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı, kiralar düşmeye başladı

1+1 evlere ilgi yok

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan,”İstanbul dışında bu durum piyasaları oldukça etkiledi. Özellikle öğrenci illeri olarak Eskişehir, Edirne ve Bursa’da genellikle öğrenciler tarafından tercih edilen 1+1 dairelerde arz fazlası söz konusu” dedi.

Kiralar düşüyor

Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle bu evlerde boşluk oranı artığı gibi kiralarda da gerilemelerin yaşandığına dikkat çeken Akdoğan, “Özellikle yatırımcılar tarafından tercih edilen bu tür taşınmazlarda pandemi nedeni ile boşluk oranı gelirleri azaltacak.

Bu durum sadece konut türü taşınmazlarda değil, yurt gibi yatırım yapılan diğer taşınmaz türlerinde de gelirlerin düşmesine neden olacaktır” diye konuştu.

Aidatlar mülk sahiplerini zorluyor

Hakan Akdoğan, boş kalan evlerin aidatlarının da mülk sahiplerini zor durumda bıraktığına dikkat çekti. Akdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: "Öğrencilerin evleri boşaltması piyasaya olumsuz yansıyor. Yatırımcılar bir gelir modeli olarak bu bölgelerden ev tutuyordu. Boşalan bu evlere şimdi kiracı bulmak zor olduğu gibi aidat giderleri de mülk sahiplerini zorluyor. Havuzlar, spor salonları, hamam, sauna gibi hizmetler kullanılmamasına rağmen aidatlara yansıtılıyor. Ev sahipleri en azından bunlara indirim yapılmasını talep ediyor."

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