New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, Şükran Günü tatili dolayısıyla yarım gün açık olan haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 110 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artışla 35.390,15 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yatay seyrederek 4.557,93 puan olurken Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalarak 14.250,85 puana geriledi.

ABD'de Şükran Günü tatili nedeniyle yarım gün işlem görülen ve hacmin düşük olduğu pay piyasalarında haftanın kapanışında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede Şükran Günü ve Efsane Cuma (Black Friday) ile alışveriş sezonu başlarken büyük perakende şirketlerinin hisselerindeki yukarı yönlü seyir dikkati çekti.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın hisseleri yüzde 1'e yakın değer kazanırken elektronik ürünlerinin satıldığı Best Buy'ın hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. Perakende zincirlerinden Macy's ile e-ticaret devi Amazon'un hisseleri ise yüzde 0,02 arttı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık 0,6 puan azalışla 49,4'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, imalat sektöründeki daralmaya işaret etti.

Ülkede hizmet sektörü PMI ise kasımda geçen aya göre 0,2 puan artışla 50,8 değerine yükseldi. Dört ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşti.

Hafta içinde düşüş kaydeden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yeniden yükselişe geçerek yüzde 4,47 seviyesinde dengelendi.