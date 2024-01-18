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MÜSİAD'dan Gastronomi Turizmine Destek

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MÜSİAD'dan Gastronomi Turizmine Destek
GTD (Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği), ülkemizin mutfak kültürünü doğru anlatabilmek ve iş birliklerini detaylı anlatabilmek için MÜSİAD Genel Merkezine katıldı. Katılımda Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile bir araya geldi.

GTD (Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği), ülkemizin mutfak kültürünü doğru anlatabilmek ve iş birliklerini detaylı anlatabilmek için MÜSİAD Genel Merkezine katıldı. Katılımda Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile bir araya geldi.

Sayın Gürkan Boztepe bu iş birlikleri için MÜSİAD genel merkezine ziyarette bulundu. Sayın Mahmut Asmalı, Gastronomi Turizm, Gastro-diplomasi, Gastroshow, Türk Mutfağı ve Türk ürünleri ihracatı konularında tüm şube ve organlar ile destek vereceklerini belirtti.

GTD ve MUSİAD bu iş birlikleri sayesinde ülkemizde türk mutfağını, türk gastronomisini ve tüm ürünleri doğru tanıtmayı amaçlıyor.

GTD (Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği), türk mutfağının, türk üreticilerin Türkiye'de ve dünyada hak ettiği yere ulaşabilmesi için ulusal ve uluslararası alanlarda Türkiye'yi gastronomi alanında büyük başarılarla temsil eden bir dernektir.

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