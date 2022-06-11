MÜSİAD Kadın’ın düzenleyeceği "Uluslararası Farkındalık Zirvesi" İstanbul’da yapılacak

Göç, girişimcilik-dijital, çevre-sağlık başlıklarında uzman konuşmacıların yer alacağı "Uluslararası Farkındalık Zirvesi" 14 Haziran Salı günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

EKONOMİ 11.06.2022, 21:04
MÜSİAD Kadın’ın düzenleyeceği "Uluslararası Farkındalık Zirvesi" İstanbul’da yapılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın Başkanı Meryem İlbahar, her şeyin bir mizan içerisinde yaratıldığını belirterek, “Bizler de buna zarar vermemekten, yok etmemekten sorumluyuz. Bu sebeple emanet olarak görüyoruz ve bizden sonraki nesillere en sağlıklı şekilde kalabilmesi için elimizden gelen farkındalığı bu minvalde uyandıracağız.” dedi.

MÜSİAD Kadın tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi (IAS), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde 14 Haziran Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin  değerlendirmede bulunan MÜSİAD Kadın Başkanı İlbahar, her şeyin fark ederek başladığını, fark etmeden ilk adımın, ilk aksiyonun alınmasının çok zor olduğunu belirtti.

Fark etmenin bir anlamda da ayrıcalık olduğunu, bu sebeple Uluslararası Farkındalık Zirvesi düzenlediklerini ifade eden İlbahar, “Bu senenin başlıkları olarak, göç, girişimcilik ve dijital, çevre ve sağlık konularında farkındalık oluşturmak için bu zirveyi yapacağız.” diye konuştu.

İlbahar, zirveyi sürekli hale getirip, belli aralıklarla gerçekleştireceklerini aktararak, her sene veya iki senede bir yapacakları zirvede, konu başlıklarını güncel gündeme göre belirleyeceklerini söyledi.

Zirvenin çıktılarını kitaplaştırarak taçlandıracaklarını anlatan İlbahar, “Göç, insanlık tarihi kadar eski bir olgu. Elbette bu uluslararası hareketliliğin ülkelerin yapısına etkisi olabiliyor. Bizler de bunu konuşmak için tamamen bu alanlarda çalışmış konuşmacılarımızla bir araya geleceğiz, hatta Suriye’de doğup büyümüş bir hanımefendi özel konuşmacımız. Hikayelerini onların ağzından dinleme arzusundayız.” diye konuştu.

“Farkındalığı uyandıracağız”

İklim değişiklikleri ve tarımsal üretime ilişkin soru üzerine Meryem İlbahar, her şeyin bir mizan içerisinde yaratıldığını anlatarak, “Bizler de buna zarar vermemekten, yok etmemekten sorumluyuz. Bu sebeple emanet olarak görüyoruz ve bizden sonraki nesillere en sağlıklı şekilde kalabilmesi için elimizden gelen farkındalığı bu minvalde uyandıracağız.” dedi.

İlbahar, MÜSİAD’ın İklim Manifestosu açıkladığını, uzman konuşmacılar eşliğinde bu konuların da zirvede ele alınacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir sürü zirve var. Bir sürü sempozyum var. Hepsinde iklim konuşulabiliyor. Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nde bizim hedefimiz sorunları ve çözüm önerilerini konuşmak. Evet burada bir şeyleri konuşalım ama ne yapabilirizi de konuşabiliyorsak veya oraya gelen X kişisi oradan bir cümleyle bir farkındalıkla ayrılabiliyorsa ve onu da hayatına entegre edebilecekse bu bizim için zirvenin amacına ulaştığını gösteren bir şey.”

Çevre ve sağlık sorunlarına nokta atışı çözümler

İlbahar, zirve kapsamında konuşulacak başlıklardan birinin çevre ve sağlık olduğunu anımsatarak, “Bizim hepimizin ortak derdi olan problemler bir anlamda sağlığımıza da zarar veren durumlar. Bunun haricinde bir salgın sürecindeydik. Şu an bir rahatlama söz konusu ama sağlığın hepimizin hayatında çok ön planında olduğu bir dönemi atlattık.” dedi.

Zirvede, hem çevre konularından hem de salgın döneminden dolayı çevre ve sağlık başlığını eklediklerini anlatan İlbahar, tamamen sağlık konusunda nokta atışlarla farkındalık uyandırarak, misafirleri ağırlamayı planladıklarını dile getirdi.

İlbahar, herkesi 14 Haziran Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirecek Uluslararası Farkındalık Zirvesine davet etti.

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