Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu.

MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Olağan genel kurulu sonucu MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu.

MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu sonrası MÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu; Mahmut Asmalı, Gökhan Yetkin, Mehmet Develioğlu, Soner Meşe, Ahmet Doğan Alperen, Muhammed Ali Özeken, Davut Altunbaş, Abdülsamet Temel, Osman Çalışkan, Hıfsı Soydemir, Abdullah Eriş, Abdullah Bozatlı, Tahir Tuluk, Bekir Sami Nalbantoğlu, Faruk İbrahim Özbek, Mustafa Aktaş, Tevfik Dönmez, Mehmet Şahin, Abdurrahman Uzun, Mustafa Çalışkan, Savaş Yılmaz, Erkan Gül, Abdülkadir Sıcakyüz, Yunus Furkan Akbal ve Meryem İlbahar'dan oluştu.

Yeni yönetim kurulunun yedek üyeleri arasında ise; Osman Nuri Önügören, Selim Sar, Süleyman Tarakçı, Esra Kaftancıoğlu, Muharrem Ahmet Yüksel, Yunus Kartal, Yasin Emre Ertemel, Halit Kerim, Ali Gökhan Er, Fahrettin Oylum, Ünsal Sözbir, Ömer Karatemiz, Osman Özdemir, Mücahid Yıldız, Faruk Güzeldere, Cemil Yüksekdağ, Mehmet Metin Korkmaz, Halil Köklü, Fatih Canpolat, Fatih Altunbaş, Murat Altuğ Karataş, Hüseyin Sarpkaya, Mazlum Engin Akdağ, Murat Kundak ve İsmail Somalı yer aldı.

"Bayrağı, hep birlikte daha ileriye, daha yükseğe taşıyacağız"

Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nun kapanış programında yaptığı konuşmada, "31. yılımızı geride bırakırken, Türkiyemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde, küresel bir oyuncu olmasında, MÜSİAD'ımız çok önemli bir görev üstlenmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm genel başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, yurt içi ve yurt dışı şube yönetimlerimize, tüm üyelerimize ve emektar çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.