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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı Karaman'da konuştu:

- "Küresel salgın sonrası 2022 yılında yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen Türkiye ekonomisi, dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başardı"

EKONOMİ 14.01.2023, 16:25
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı Karaman'da konuştu:

KARAMAN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, küresel salgın sonrası 2022'de yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen Türkiye ekonomisinin dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başardığını belirtti.

Asmalı, MÜSİAD'ın Karaman'da bir otelde düzenlenen Karaman Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu'nda, dernek olarak 32 senedir istikametle ve kararlılıkla yollarına devam ettiklerini söyledi.

MÜSİAD'ın küresel bir işbirliği ve sermaye platformu olduğu kadar gücünü zengin medeniyet değerlerinden ve Anadolu irfanından alan bir kalkınma hareketi olduğunu dile getiren Asmalı, "Bu hareketin mensupları, ümitlerini daima diri tutar, samimiyetle çalışır, ideallerinden asla vazgeçmez, Hakk'a inanır, halka hizmet eder, daima aşkla koşar. Dürüstlük bu hareketin mensuplarının esas özelliğidir." dedi.

Asmalı, başarılı geçen bir yılın ardından 2023'te de önemli projelere imza atmak için çalıştıklarını belirterek, "2022'de Gaziantep'te 1300'ü aşkın Türk ve Arap iş adamının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 2. Türk Arap İş Zirvesi, Orta Doğu'nun en büyük iş forumu olarak tarihimizdeki yerini aldı. Bu yıl tarım, gıda ve sanayinin merkezi, Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'da, 3. Türk-Arap İş Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz. 5-7 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz Uluslararası İş Forumu (IBF) 3. Türk-Arap İş Zirvesi'nde 40 ülkeden 2 bini aşkın iş adamını Konya'da buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- Türkiye ekonomisine övgü

Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarının konuşulduğu zorlu bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümeye devam etmesinin, Türkiye'nin dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Asmalı, "Küresel salgın sonrası 2022 yılında yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen Türkiye ekonomisi, dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başardı." dedi.

Genel kurulların yenilenme dönemleri olduğunu belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak gece gündüz koşarak, her kademede sürekli yenilenerek, zaman zaman nöbet değişimi yaparak ve sağlıklı şekilde büyüyerek dinamikliğimizi ve heyecanımızı koruyoruz. MÜSİAD ailesi olarak çok büyük sorumluluklarımız var. Bu hassas dönemde kişisel ihtiras ve hesapları tamamen terk ederek hasbi, samimi ve fedakarca milletimiz ve ülkemiz için çalışacağız, üreteceğiz ve Allah'ın izniyle, yeni bir şahlanış dönemini hep birlikte başlatacağız."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, Musa Akgül başkanlığa seçildi.

#Karaman #MAHMUT ASMALI #MÜSİAD
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