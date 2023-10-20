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Multinet ne zaman halka arz oluyor? ve hisse fiyatı! Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu?

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Multinet ne zaman halka arz oluyor? ve hisse fiyatı! Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu?
Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. halka arz için talepte bulundu. Peki Multinet halka arz ne zaman? Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var?

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. halka arz için talepte bulundu. Peki Multinet halka arz ne zaman? Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var?

MULTİNET HALKA ARZ NE ZAMAN?

Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurarak halka arz işlemi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Multinet'in yayımladığı izahname bilgilerine göre, 24.153.780 TL nominal değerli payların 'bireysele eşit dağıtım yöntemiyle' halka arz edilmesi planlanıyor.

Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ'nin halka arz süreciyle ilgili daha fazla detay ve gelişme oldukça haberimizde yer verilecektir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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