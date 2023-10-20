Multinet ne zaman halka arz oluyor? ve hisse fiyatı! Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu?

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. halka arz için talepte bulundu. Peki Multinet halka arz ne zaman? Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var?