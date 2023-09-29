MÜJDE! 22 Ayar bilezik, gram ve çeyrek altın sahiplerini mutluluktan uçuracak..

Altın ve emtia piyasalarının önde gelen isimlerinden biri olan İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son düşüşün ardından yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Özellikle önümüzdeki cuma gününü işaret eden Memiş, fiyatlarda önemli bir düzenleme beklendiğini belirtti.

Altın fiyatları, uzun bir süredir yatay seyir izliyordu ancak son günlerde sert bir düşüş yaşandı. Ons altın, geçtiğimiz haftalarda 1950 dolar seviyelerini test etmişti, ancak 1880 dolar direncinin altına düşerek yatırımcılarda endişe yaratmıştı. İslam Memiş, bu düşüşün ardından altın birikimi yapan yatırımcılara bazı önemli nedenlerle dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Memiş'in açıklamalarından bazı önemli noktalar:

**Altın fiyatlarındaki düşüş, ekonomik koşullarla bağdaşmıyor gibi görünüyor. Özellikle ABD'de artan enflasyon, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Çin'deki emlak krizi gibi küresel tehditler altın talebini artırması gereken faktörlerdir.

**Altın, kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülür ve genellikle bu tür dönemlerde değer kazanır. Ancak Federal Reserve (Fed) tarafından yapılan müdahaleler ve doların güçlü duruşu, altın fiyatlarını kısa vadeli olarak etkileyebilir.

**Altın fiyatlarının ons cinsinden yaşadığı düşüşe rağmen, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyoruz. Özellikle dolar/TL paritesindeki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Ancak bu fiyat seviyeleri, yatırımcılar için önemli bir fırsat olabilir.

**Altın fiyatlarındaki bu dip seviyelerin, yılın geri kalanında artış yaşanması için bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Özellikle ons altın için 1925-1930 dolar, gram altın için ise 1880-1920 lira seviyelerinin hedef olabileceğini tahmin ediyorum.

**2023 yılının sonunda altının, bekleneni veremeyen bir yılı olmasına rağmen sert bir yükselişle kapanabileceğini görmek mümkün. Bu nedenle altın birikimi yapan yatırımcıların paniklememeleri ve düşüşleri alım fırsatı olarak görmeleri önemlidir.

Sonuç olarak, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini ve ekonomik belirsizliklerin altını güvenli bir liman olarak daha cazip hale getirebileceğini göz önünde bulundurarak yatırım stratejilerini gözden geçirmek önemlidir. İslam Memiş'in uyarıları, yatırımcılara bu konuda rehberlik etmektedir.