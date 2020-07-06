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MTV ÖDEMERİ BAŞLADIMI ? SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN? MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR ?

MTV 2. taksit ödemeleri başladı. Peki, MTV ödemesi nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? MTV 2. taksit için son gün ne zaman?

MTV ÖDEMERİ BAŞLADIMI ? SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN? MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR ?

elir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ödeme yapmayanlara ne olacak?

MTV 2020 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek. Ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayanlar için, ödenmesi gereken ücrete günlük olarak gecikme faizi uygulanacak.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

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