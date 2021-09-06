Moody's: Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s açıklamasında, Türkiye’de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7,1’e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konsey üyesi ülkelerde katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının yüzde 45 olduğu hatırlatılırken, Türkiye’de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğu kaydedildi.