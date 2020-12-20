Mobilya sektöründe 2020 sonu için ihracat beklentisi 3 milyar 750 milyon dolar

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplam 128 milyar dolarlık dünya mobilya ticaretinde Türkiye'nin emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

2019 verilerine göre Türkiye'nin, yaptığı 3,5 milyar dolar ihracatla 8. ülke konumunda olduğunu aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Dünya ihracat sıralamasında 4,7 milyar dolarla ABD 6. sırada, 3,7 milyar dolarla Kanada 7. sırada bulunuyor. Bu da 2021 yılında ihracat hedeflerimizi tutturursak 7. sıraya rahatlıkla çıkabileceğimizi gösteriyor. Dünyanın en büyük 13. üreticisi mobilya sektörümüz, son 10 yılda 10 basamak yükseldi. Hedefimiz, 2023 yılında ilk 10 üreticiden biri olmak. Dünyanın en büyük 8. ihracatçısı olarak 200 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 3,5 milyar dolara karşılık sadece 500 milyon dolar ithalatla 3 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyoruz."

Mobilya sektöründeki ihracatçı firma sayısının son 20 yılda yaklaşık yüzde 300 arttığını belirten Gürcan, "2019 yılında en çok ihracat yaptığımız pazarlar sırasıyla Irak, Almanya, Suudi Arabistan, Libya ve ABD. Sektörümüzde 36 bin üretici ve 65 bin iş yeri bulunuyor. Sektörümüzün neredeyse yüzde 90'ını ise KOBİ ölçekli firmalar oluşturuyor. Sektörümüzde ihracat yapan firmaların sayısı yaklaşık 20 bin civarında. Yaklaşık 20 yıl içerisinde ihracatçı firma sayısındaki artış yüzde 300'lere dayandı. İhracat yapan firmaların dağılımına baktığımız zaman asıl ağırlığı tek bir ülkeye ihracat yapanların oluşturduğunu ve 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan firma sayısının 700 olduğunu görüyoruz. Hedefimiz, 2023 yılında bu sayıyı 6 bine çıkarmak." ifadelerini kullandı.

"ABD, Nijerya, Çin ve Hindistan pazarlarının meyvelerini aldık"

Nuri Gürcan, sektörün kilogram başına ihracatının 2,74 dolar olduğunu, MOBSAD üyelerinin ortalama ihracatlarının kilogram başına 25 dolar seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Pandemi nedeniyle mart ve nisan aylarında stok çalıştıklarını belirten Gürcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Online B2B'ler sayesinde satış kanallarımızı canlı tuttuk ve bu sayede bu yılı da 3 milyar 750 milyon dolarla kapatmaya hazırlanıyoruz. İlk 11 ayda 3,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılı için ise hedefimiz 4,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşabilmek. Son birkaç yıldır üzerinde durduğumuz ABD, Nijerya, Çin ve Hindistan pazarlarının meyvelerini aldık. Bu pazarlara pandemi döneminde bile ihracat yapmak için çalışmalarımızı devam ettirdik. Kilogram başına ihracatta ABD kıymetli bir pazar. Şu an ABD'ye kilogram başına 4 dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz ve bunu 6 dolara çıkarabiliriz. 60 milyar dolarlık iç pazar hacmimize karşılık 12 milyar dolarlık üretim gücümüz bulunuyor."

"Bu dönemde tasarımcılarımız, daha çok teknolojik ve fonksiyonel ürün gruplarına yöneldi"

MOBSAD Başkanı Gürcan, pandeminin mobilya alışkanlıklarının gözden geçirilmesine neden olduğunu ifade ederek, "Bu dönemde tasarımcılarımız, daha çok teknolojik ve fonksiyonel ürün gruplarına yöneldi. Neler sattık kısmına gelecek olursak da köşe koltuk, çalışma masası ve sandalyesi, TV ünite konsolu ve puflar ön plana çıktı." dedi.

Pandemi döneminde mobilya satışlarının online tarafa kaydığını belirten Gürcan, sektörün fuarları ve görüşmeleri bile sanal ortama taşıdığını kaydetti.

Gürcan, daha çok zanaatkar yönü yüksek mobilyaların satışlarını yapan bir dernek olduklarını, bu nedenle daha çok sosyal medya hesapları üzerinden markaları görünür kılma yoluna gittiklerini söyledi.

Sosyal medya çalışmalarının başarılı sonuçlarını almaya başladıklarını ifade eden Gürcan, "Normalleşmeyle birlikte insanların mağazalarımıza geldiklerini gördük. Sosyal medyanın etkili bir gücü oldu. Özellikle yabancı ve Türkçe olarak detay anlatımlı videolar tüketicileri karar alma noktasında etkiliyor." diye konuştu.

Mobilya sektörünün her yıl ihracatını yüzde 10-15 bandında artırdığını belirten Gürcan, "2018 yılında 3,2 milyar dolar, 2019 yılında 3,5 milyar dolar ve bu yıl da beklentimiz 3 milyar 750 milyon dolar ihracat. Pandemi dönemine rağmen ihracat tarafında büyümemizi devam ettirebildik." dedi.

Pandemi nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarında yüzde 20 kapasiteyle çalıştıkları için ihracatta istedikleri büyümeyi yakalayamasalar da birçok sektöre göre başarılı bir performans sergileyerek 2019 rakamlarının üzerine çıktıklarını kaydeden Gürcan, pandemi dönemine rağmen ihracat tarafında büyümelerini devam ettirebildiklerini aktardı.