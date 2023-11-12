Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründen Cumhuriyetin 100. yılında rekor ihracat

Türkiye’nin 2023 Ekim ayına dair ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı. Ekim ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 7,4’lük artışla 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolara ulaştı. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin büyüme ve ihracatta olumsuz etkiler yaratmasının yanı sıra Avrupa’da yaşanan durgunluk nedeniyle oluşan talep yavaşlaması ihracatta zorluklar ortaya çıkarsa da yurt dışında gerçekleştirdiği yoğun faaliyetler sonucunda istikrarı yakalayan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü cumhuriyetin 100. yıl coşkusunun yaşandığı ekim ayında da başarılı ihracat rakamlarına ulaştı. Ekim ayında 678 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yılın ilk 9 ayında ise 6,6 milyar dolarlık ihracata ulaşmış oldu. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına başarılı ihracat rakamları ile anlamlı bir katkıda bulunmak bizler için büyük bir gurur. Sektörümüzün istikrarlı ihracat rakamlarını yakalaması adına üretimden ihracata sektör temsilcilerimizi her konuda destekliyor, uluslararası arenada ürünlerini sergileyerek ülkemize katkıda bulunmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yakaladığımız rakamlarda görüyoruz ki hiçbir çalışmamız boşa gitmiyor. Ülke olarak bir yandan depremle diğer yandan Avrupa’daki duraksamayla ticarette sarsılmalar yaşadık elbette ancak güçlü yapımızla yakta kalmayı başarabildik. Yılın ilk aylarında yaşanan düşüşü yaz sonrası toparladık ve yükselişe geçerek 100 yıllık cumhuriyetimize başarılı ihracat rakamlarını hediye ettik. Yılın kalan aylarında da bu istikrarı sürdürerek ülkemizin ihracatına en yüksek seviyede katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Fas ve Rusya’dan yerli ürünlere ilgi artıyor

Yılın ilk 10 ayında 6,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Irak, yılın ilk 10 ayında da ilk sırada yer aldı. 839 milyon dolar ile zirvede yer alan Irak’ı, 326 milyon dolar ile İsrail takip etti. Üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık’a yapılan ihracat 325 milyon dolar olurken dördüncü sırada yer alan Almanya’ya 279 milyon dolar, beşinci sırada yer alan Birleşik Devletler’e de 258 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. Yılın ilk on aylık sürecinde mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatından aldığı payı yüzde 31 ile en çok Fas artırırken, gerçekleşen ihracat rakamı 193 milyon dolar oldu. İhracattan aldığı payı yüzde 11’le en çok artıran ülkeler arasında yer alan Rusya’ya 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken; listenin ilk 10 sırasında yer alan diğer ülkeler ise Libya, İran ve Fransa oldu.

Cumhuriyetin yeni yüzyılına yüksek ihracat hedefi

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Türkiye’nin her bölgesinde üretimden istihdama yoğun yatırımlar gerçekleştirerek hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için çabalıyor. Ürün ve tasarım kalitesini geliştirerek global ticarette dikkatleri üzerine çeken sektör bir yandan yaptığı hamlelerle ulaştığı pazarlarda yerini sağlamlaştırmaya çalışırken diğer yandan da yeni pazarlar arıyor. Cumhuriyetin yeni yüzyılını başarılarla karşılamayı hedeflediklerini belirten Özkan, “Umudunu hiçbir zaman yitirmeyen bir sektör yapımız var. Tüm olumsuzluklara rağmen hem iç hem de dış piyasada önemli hamleler yapıyor sektör temsilcilerimiz. Gelişen üretim hacmiyle tüm siparişler hızla karşılanırken, ihracatta da başarılı rakamları yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ilk yüz yılını başarılarla tamamladık. İkinci yüzyılına ise büyük umutlarla başlıyoruz. İnanıyoruz ki verdiğimiz tüm emekler, tüm çabalar ülkemizin ihracat rakamlarına büyük katkılar olarak dönecek ve dünyada adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz. Özellikle çalışmalarına yakın zamanda başladığımız İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Stratejisi’nin önemli katkılarının olmasını bekliyoruz. 2024 yılı ihracat rakamlarımızda gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin etkilerini oldukça yüksek olarak görmeyi hedefliyoruz” dedi.