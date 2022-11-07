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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında 2021 rakamı yakalandı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün 10 aylık ihracatı, 6,92 milyar dolara ulaşarak 2021 geneli ihracat rakamını yakaladı.

EKONOMİ 07.11.2022, 11:35
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında 2021 rakamı yakalandı

10 ayda ülke genelindeki ihracat artışı yüzde 15 olurken (209,5 milyar dolar), mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründeki artış bu rakamın 9 puan üzerinde gerçekleşti. Sektör yüzde 24'lük artış sayesinde 2021 genelinde yaptığı 6,99 milyar dolarlık rakamı neredeyse yakalamış oldu.

Mobilya sektörünün bu rakamdan aldığı pay 3,93 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu alandaki ihracat artışı yüzde 13,9 olarak kayıtlara geçti.

Potansiyel pazar yerlerindeki yatırımlarıyla ihracat payını artıran mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ekim ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 704 milyon dolar oldu.

Ocak-ekimde en fazla mobilya ihracatı Irak'a yapıldı

Mobilya sektörünün ocak-ekim döneminde en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 432,1 milyon dolarla Irak başı çekerken, Irak'ı, 333 milyon dolarla Almanya takip etti.

İsrail 207,8 milyon dolarla üçüncü, ABD 204 milyon dolarla dördüncü, Fransa ise 177,5 milyon dolarla mobilya ihracatında beşinci sırada yer aldı.

Katar, yüzde 97 ile bu yıl ihracatın en çok arttığı ülke olmaya devam ederken, bu ülkeye yapılan mobilya satışı 177,3 milyon dolara ulaştı.

Dönem içinde mobilya ihracatında öne çıkan ürünler arasında çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar ve yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar yer aldı.

Mobilya ihracatında yıl sonu hedefi 5 milyar dolar

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, AA muhabirine yatığı açıklamada, kendisini güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilemenin yanı sıra tüketici eğilimlerine uygun mobilyaları dünya ile buluşturan mobilya sektörünün ihracatının 10 ayda 4 milyar dolar sınırına dayandığını söyledi.

Sektörün gelişimi ve Türkiye ekonomisine olan katkısını daha da artırmak için tüm bileşenler olarak var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Özkan, "Şu an tüm dünyada her ne kadar ham madde ve tedarik noktasında sıkıntılar yaşansa da ihracatçı firmalarımız kurduğu ikili ilişkilerle bundan minimum seviyede etkileniyor. Yılın son 2 ayında da mevcut başarımızı sürdürerek 5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

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