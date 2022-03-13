Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2 ayda 1,2 milyar dolara yaklaştı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı bu yılın ocak-şubat döneminde 1,2 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek ilk 2 aylık rakamına ulaştı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği rakamlarından derlediği verilere göre, sektörün ihracatı yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 26,6 artarak 1 milyar 181,5 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ocak-şubat rakamına çıktı.

Söz konusu dönemde 702,4 milyon dolarlık ihracata ulaşan mobilyanın sektörden aldığı pay ise yüzde 59,5 olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayı rakamları baz alındığında, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 30 artarak 623,5 milyon dolar oldu. Geçen ay mobilya ihracatı ise yüzde 20 artarak 377 milyon dolara ulaştı.

En çok mobilya ihracatı ABD'ye yapıldı

Geçen ay en çok mobilya ihracatı yapılan ülke ABD olurken, ABD'yi, Almanya, Fransa, Irak ve Libya takip etti. Sektörün ihracatını en çok artırdığı ülke yüzde 58 ile Katar olarak belirlendi.

Şubatta en çok çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar metal mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilya ihraç edildi.

"Rotamızı tüm dünyaya çevirdik"

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörü açısından 2022'nin oldukça iyi başladığını ve güzel devam ettiğin söyledi.

Güleç, ilk 2 aylık rakamların sektörü heyecanlandırdığını ifade ederek, "İlk 2 ayda 702 milyon doları aşan mobilya ihracatı geçekleştirdik. Sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın heyecanını daha da canlı tutmak, iç piyasadaki satışlarımızı ve dış pazarlardaki gücümüzü artırmak adına birçok projeye imza atıyor, fuarlar düzenliyoruz." dedi.

Mobilya sektörü olarak 20 yılda son derece hızlı bir ivme yakaladıklarını aktaran Güleç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerek üretimde gerekse ihracatta birçok gelişmiş, adı mobilya ile anılan ülkeyi arkamızda bırakmayı başardık. Bugün 20 yıllık emeğin, yatırımın, çabanın meyvelerini topluyoruz ancak şu anda durmak ya da yavaşlamak gibi bir şansımız yok. Aksine daha da hızlanmak zorundayız. Türkiye mobilyacıları olarak, günün, dünyanın ve hedef pazarların, kalite standartlarına, tasarım ve teknoloji ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmalıyız. Rotamızı tüm dünyaya çevirdik. Dünyanın rotasını da ülkemize çevirmek ve dünya için mobilya üretmek için daha fazla çalışmalıyız."

"Rakamlar 6 milyar dolarlık 2022 hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor"

Mobilya üreticileri kooperatifi Masko'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu da mobilya sektörünün son yıllarda ihracatta yukarı doğru ivmelenerek büyük artışa imza attığını söyledi.

Mutlu, geçen yıl 2020'ye göre mobilya ihracatında yüzde 23 artış yakaladıklarını, bu yıla da son derece iyi başladıklarını ifade ederek, "Ocak-şubat döneminde ulaştığımız 702,4 milyon dolarlık mobilya ihracatı yıl sonu için belirlediğimiz 6 milyar dolarlık hedefe ulaşacağımızı gösteriyor." dedi.

Geçen yıl üyelerinin Hindistan, Pakistan, Fas, Kazakistan gibi pazarlara ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Mutlu, "Bu yıl da yeni pazarlara girişimiz sürecek. Türk mobilyasına ilginin giderek artacağını düşünüyorum. Hem kalitemiz hem fiyat avantajımız hem coğrafi konumumuzla birçok noktada rekabet ettiğimiz diğer ülkelere göre avantajlı pozisyondayız." ifadelerini kullandı.

Artışta Türk firmaların yurt dışındaki mimari proje üslenmesi

Mehmet Mutlu, son birkaç yıldır mobilyadaki artışta, firmaların yurt dışında otel, kafe, villa ve restoran gibi mimari dekorasyon projeleri üstlenmesinin katkısı olduğunu söyledi.

Masko olarak 550 üreticiyi bünyelerinde bulundurduklarını belirten Mutlu, "Ülke ihracatındaki payımız yüzde 15 civarında. Bu başarıda, son yıllarda yurt dışına yönelik yaptığımız reklam ve tanıtım faaliyetlerinin önemli etkisi bulunuyor. Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Masko, ülke ekonomisine de çok ciddi döviz kazandırıyor. Hedefimiz Masko'yu ihracat üssü yapmak." şeklinde konuştu.