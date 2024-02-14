Mobilya ihracatında gözler yeni siparişlere çevrildi

Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, yeni yıla yüzde 3,2’lik düşüşle 603 milyon dolarlık ihracatla başlarken, AKAMİB’in ihracatı ise yüzde 6,3’lük artışla 71,3 milyon dolar oldu. Değer bazında düşüş yaşayan sektörde miktar bazındaki ihracat ise yüzde 11,7 arttı.

Fiyat rekabetçiliğinin etkisiyle değer bazında düşüş olduğunu kaydeden AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, 2024 yılından daha umutlu olduklarını kaydetti. Sürdürülebilir ihracat için markalaşmanın olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Kılıçer, “Tüm dünyadan ciddi ilgi gören Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarımız hem büyüklüğü hem çeşitliliği hem de kalitesiyle ilgi topladı. Firmalarımız önemli iş görüşmeleri yaptı ve ciddi bağlantılar sağladı. Bu fuarın etkisinin yıl içindeki siparişlerimize yansıyacağını düşünüyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısında ciddi bir büyüme performansı bekliyoruz” dedi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün Türkiye geneli ihracatı ocak ayında yüzde 3,2’lik düşüşle 602 milyon 945 bin dolar oldu. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise (AKAMİB) ocak ayı ihracatında sektör genelinin aksine büyüme göstererek, yüzde 6,3’lük artışla 71 milyon 280 bin dolarlık ihracat geliri elde etti.

ABD’ye yapılan ihracat artışı yüzde 50’ye aştı

Sektörün ocak ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı pazar 89,4 milyon dolarla Irak oldu. Irak’ı sırasıyla; ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve İsrail izledi. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artış yüzde 53,8 ile ABD’ye yapılan ihracatta kaydedildi.

AKAMİB’in ocak ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. 19,9 milyon dolar ihracat yapılan Irak’ı sırasıyla; Almanya, Fransa, Suriye ve Romanya takip etti. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artışlar ise yüzde 437 ile Avusturya’ya, yüzde 85,5 ile Fas’a yapılan ihracatta görüldü.

Fiyat rekabetçilik ve markalaşma vurgusu

Ocak ayına ilişkin değerlendirmede bulunan AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Türkiye geneli ihracatımızda miktarda 11,7’lik artış sağlamamıza rağmen değerde yüzde 3,2 düşüş yaşandı. Siparişlerimizin artması sevindirici ancak fiyatların geri gitmesi ve rekabetin zorlayıcı seviyelere çıkması beklentilerimizin altında kalmamıza neden oldu. Fiyat rekabetini sağlamamız için enflasyona paralel kur seviyesine ulaşmamız gerekiyor. İhracatçılara bu konuda özel bir teşvik uygulanabilir. Kalite, tasarım ve inovasyonun ön plana çıktığı sektörümüzde rakiplerimizle bugünkü koşullarda fiyat rekabeti içinde mücadele etmemiz de gerekiyor. Ancak her koşulda markalaşmayı da sağlamamız kaçınılmaz. Sektör olarak bunun için çalışıyor, ‘Made in Türkiye’ algısını tüm dünyada oturtmaya gayret ediyoruz. Sürdürülebilir ihracat için markalaşmak olmazsa olmazımız” dedi.

Fuarın etkisi siparişlere de yansıyacak

Hedef pazarlardan ABD’ye yapılan ihracatta kaydedilen artışın yanı sıra Avrupa’da önemli artışlar kaydettiklerini ifade eden Kılıçer, 23 - 28 Ocak 2024 tarihleri arasında eş zamanlı olarak İstanbul Fuar Merkezi ve TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı sektör ihracatına ciddi katkı sağlayacak. Tüm dünyadan ciddi ilgi gören fuarımız hem büyüklüğü hem çeşitliliği hem de kalitesiyle ilgi topladı. Firmalarımız önemli iş görüşmeleri yaptı ve ciddi bağlantılar sağladı. Bu fuarın etkisinin yıl içindeki siparişlerimize yansıyacağını düşünüyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısında ciddi bir büyüme performansı bekliyoruz” diye konuştu.