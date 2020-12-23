Mobil oyun ve uygulamalara 112 milyar dolar harcadık

Mobil uygulama analiz hizmetleri veren App Annie, 2020’nin son çeyreğine ait istatistikleri açıkladı. Mobil uygulama ve oyun indirme sayısının küresel çapta 130 milyara yaklaştığının vurgulandığı araştırma raporuna göre, uygulama mağazalarında yapılan harcamalar aralık ayı itibarıyla geçen yıla kıyasla yüzde 25 arttı.

Mobil oyun en fazla büyüyen kategori

Yayımlanan rapora göre, Google Play ve iOS harcamalarının 2020 yılı 4. çeyreğinde 112 milyar dolara ulaştı. Küresel çapta en fazla büyümeyi sağlayan kategoriler Google Play'de oyunlar, iş ve finans uygulamaları olurken; iOS'ta oyunları, iş uygulamaları ve yardımcı programlar oldu.

Oyun ve uygulama indirme sayısı 130 milyar

Araştırma verilerini değerlendiren IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Uygulama mağazalarından mobil oyun ve uygulama indirme sayısının 130 milyara ulaşması bekleniyor. Uygulama mağazalarının her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor. Hızla büyüyen ve gelecek vadeden oyun sektörüne girmek isteyenleri, sürecin başından iş fikrinin ticarileştirmesine, teşvikten hibeye kadar her aşamada destekliyoruz.” dedi.