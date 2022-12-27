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Mobil abone sayısı 90,8 milyona ulaştı

Bakan Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 90,8 milyona ulaştığını belirterek, "Bu yılın üçüncü çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin net satış gelirleri yüzde 47 artarak 35,1 milyar liraya yükseldi." dedi.

EKONOMİ 27.12.2022, 13:50
Mobil abone sayısı 90,8 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.

Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 464 şirketin 840 yetki belgesi bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, "Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin üçüncü çeyrekte net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 35,1 milyar liraya yükseldi." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, üçüncü çeyrek itibarıyla mobil abone sayısının 90,8 milyona ulaştığına ve mobil abone yaygınlığının yüzde 107,2 seviyesinde olduğuna dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"Mobil abonelerin 83,4 milyonunun 4,5G aboneliğini tercih ettiğini, 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğunu görüyoruz. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 8,1 milyonu aştı. 2022 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısı 164,4 milyona yaklaştı. 2,4 milyon sabit hatta da numara taşıma işlemi gerçekleşti."

"498 bin kilometre fiber altyapıya ulaştık"

Karaismailoğlu, internet abone sayısında da artışın devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"72,6 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısı 91,4 milyona çıktı. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında abone sayısı yüzde 2,1 civarında büyüme kaydetti. En yüksek artış bir önceki döneme göre yaklaşık 2,5 milyon ile mobil internet abone sayısında yaşandı.

Aynı dönemde 498 bin kilometre fiber altyapıya ulaştık. Fiber internet abone sayısı da 5,5 milyona yükseldi. Sabit genişbant internet aboneleri aylık ortalama 243 gigabyte, mobil genişbant internet aboneleri aylık ortalama 14,8 gigabyte internet kullandı. Bir önceki üç aylık döneme göre 2022 yılı üçüncü çeyreğinde sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında yüzde 2,1 ve mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında ise yüzde 15,5 artış oldu."

Toplam mobil trafik miktarının yaklaşık 80,6 milyar dakika olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, sabit trafik miktarının 1,2 milyar dakika olarak gerçekleştiğini bildirdi. Karaismailoğlu, mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 569 dakika olduğunu belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de halihazırda 6 yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu, 2022 yılı eylül sonu itibarıyla yaklaşık 6,1 milyonu elektronik imza ve 834 bini mobil imza olmak üzere toplam 6,98 milyon elektronik sertifika oluşturulduğunu ifade etti.

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