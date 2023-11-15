Milli seferberlik ilan etmeli; yerli ile yere basmalıyız

69. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF, sektörün çatı kuruluşu Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği AYSAD ve Artkim Fuarcılık iş birliği ile dünyanın dört bir yanından gelen, ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticilerinin de aralarında olduğu 30’dan fazla iş kolunu bir araya getiriyor. Sektöründe, Avrasya’nın 1., Avrupa’nın ise 2. en büyük fuarı olan AYSAF 371 firma ile kapılarını açtı. Fuarın açılışını İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Giyasettin Eyyüpkoca, AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, Artkim Group Kurucu CEO’su Cengiz Yaman, birlikte gerçekleştirdiler.

Fuarın açılışında konuşan ARTKİM Fuarcılık Kurucu CEO’su Cengiz Yaman, “Ayakkabı sektörünün ve ülkemizin mevcut koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda önceliğimiz, fuarımızı, yurt dışı ziyaretçisi ve katılımcısı açısından en iyi noktaya getirmekti. Bu kapsamda daha fazla yabancı ziyaretçi ve katılımcı çekmek için Portekiz’den İtalya’ya, Almanya’dan Rusya’ya, Özbekistan, Polonya, Dubai, Mısır, İran gibi ülkelere giderek fuarlara katılarak, yüz yüze görüşmeler yaparak, tanıtımlar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız neticesinde uzun yıllardan sonra İtalya, Almanya, İspanya, Hindistan, Tayvan gibi ülkelerden katılımcılarda fuarımızda yerlerini aldılar” dedi. AYSAF fuarına bu yıl 23 bin metrekarelik alanda 55’i yabancı olmak üzere 371 firmanın katılım gösterdiğini belirten Yaman, “Özbekistan’dan Portekiz’e, İtalya’dan Bulgaristan’a çok sayıda ülkeden alım heyeti fuarımızı ziyaret ediyor” diye belirtti.

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, “2022 yılında dünya ayakkabı üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artışla 23,9 milyar çifte ulaştı. Dünyadaki ayakkabı üretiminin yüzde 88’i 10 ülkeden oluşan bir grup tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye 378 milyon çift ile 4. sırada. Ayakkabı gibi emek yoğun endüstriler gelişmek için artan işgücü maliyetleri karşısında yenik düşmemek için otomasyonu artırma zorunda. Son derece kapasiteli üreticilerimiz var. Müşterinin kaçmaması için kalite ve istikrar sorunlarını çözmemiz ve katma değerli ürünlere yönelmemiz gerekiyor.” dedi. Milli seferberlik ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Salıcı, “Yerli ile yere basın. Ben evdeki yerli olmayan bütün ayakkabıları attım. Herkes en az iki yıl aynı şekilde davranır, yerli mallara önem verirse sektörümüzdeki sorunları çok daha rahat aşacağımıza inanıyorum” dedi ve sözlerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk malı alınız, Türk malı kullanınız. Türk parası Türk toprağında kalsın” diyerek tamamladı.

AYSAF fuarı 18 Kasım Cumartesi gününe kadar açık kalacak.