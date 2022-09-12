Milli Elektrikli Tren Seti raylara inmek için hazırlanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünde, Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretim ve test çalışmaları devam ediyor.
EKONOMİ 12.09.2022, 20:39
TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, müdürlük binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Milli Elektrikli Tren Seti'nin test ve üretim çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aba, trenin teknik bilgileri hakkında sunum yaptı.
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