MİLAS’IN PARLAYAN YILDIZLARI

ENGİN ÇAĞLAR

Milas’ta tarihin her döneminde pek çok medeniyet tarafından, şifa kaynağı olarak görülen, umudun, bolluğun, mutluluğun ve barışın sembolü olan zeytin, binlerce çiftçimizin ana geçim kaynağı olarak yeşil altın olmayı sürdürüyor. Öyleki kalitesini tescilleyerek Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almayı başaran ilk ve tek Türk zeytinyağı olmanın gururunu yaşayan Milas’ın Memecik zeytini ve zeytinyağını yerinde gördük ve tattık. İşte sizler için Milas’ın parlayan bazı yıldızları...

DOĞANIN ALTIN İKSİRİ

Ege’nin bereketli topraklarında antik çağdan günümüze var olan şifa kaynağı zeytinyağı Garandere markası ile yeniden şekilleniyor. Garandere Zeytinyağı’nın hikayesi, Muğla’da Bafa Gölü’nün kuzey yakasında Kapıkırı köyü ile iç içe Herkül’e adanmış topraklarda, antik Herakleia kentinde başlıyor. Butik zeytinyağcılık anlayışıyla başladığı yolculukta, Zeytindostu Derneği 14. Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışmasında Altın Madalya kazanan Garandere Zeytinyağı asırlık zeytin ağaçlarından daha yemyeşilken hassasiyetle toplanan memecik zeytinlerden özenle üretiliyor. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli Milas Zeytinyağı , polifenol miktarı en yüksek seviyede olan Garandere Zeytinyağı; zeytinyağının içindeki yüksek besin değerlerini ve doğallığını koruyarak sıvı altının sonsuz şifasını sofralarınıza ulaştırıyor.

İnstagram/garandere_zeytinyagi

‘’AİLENİZİN ZEYTİNYAĞI’’

Milas/Mylasa/Mylassos’un kurucusu, Byzantionlu (İstanbul) Stephanos’un anlattığı efsaneye göre, Ege’de Aiolia adasında oturan ve yöneticisi rüzgarlar tanrısı Aiolos’un soundan gelen Mylassos’tur. Kent ismini buradan almıştır. 13.yy’ın ikinci yarısından itibaren Türklerin hakimiyetine girmiştir. 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla Muğla İline bağlı bir ilçe olmuştur. Ailos markası, rüzgarlar tanrısı Aiolos’tan esinlenerek ‘’Aile’’ konsepti göz önünde bulundurularak oluşturulmuş TPE’den tescilli bir ‘’Aile’’ markasıdır. Kendi üretimleri zeytin ve zeytinyağlarının kalitesine güvendiklerini berilten marka sahibi Şeref Karaca, bize “instagramdan ailos_zeytin ve [email protected] mail adresinden ulaşabilirsiniz” dedi.

DATÇA’NIN DOĞAL ÜRÜNLERİ SOFRANIZDA

Pehlivan Datça, Akdeniz ikliminin toprağına can verdiği, doğu ve batının rüzgarlarlarının çarpıştığı Datça yarımadasında yetişen doğal ürünlerini sadece bölgeye değil tüm Türkiye'ye ulaştırıyor. Pehlivan Datça'nın ürettiği Datça Bademi, Datça Balı, Datça Zeytinyağı ve yaklaşık 20 kategoride faliyet gösteren ürünlerini gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz. Tüm ürünlerizde Datça'nın doğallığını tadacaksınız.

https://pehlivandatca.com/hakkimizda_S117

ANA BABA USULÜYLE HAZIRLANIYOR

2011'de ürettiği zeytinyağında yakaladığı başarılar doğrultusunda, kendisinin ürettiği zeytinyağını tüketiciye ulaştırabilmek için markalaşma sürecine girdi. SERCİ Zeytinyağları adı altında zeytinyağını markalaştırdı ve satışa başladı. Ayrıca; Ödüllü Zeytinlerinden ürettiği; Yağda Çizik Zeytin, Kırma Zeytin ve Siyah sele Zeytin çeşitleri bulunmakta. Firma sahibi, “Bu zeytinlerin hazırlanması anamın babamın usulü ile oluyor. Zeytinlerin doğal fermente ile tatlandırılması yaklaşık 3 ay sürdü. Satışlarımızı Türkiye genelinde tüm illere kargo ile gönderim sağlıyoruz” dedi. Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Milas yağlı zeytinine coğrafi işaret alınmasından sonra ürettiği Milas yağlı zeytinin coğrafi işaret standartlarına uygunluğunu akredite olmuş bir laboratuar raporu ile belgeleyen Serci, yağlı zeytinde ilk coğrafi işaret belgesini alan işletme olmuştu.

İnstagram/sercizeytinyagi