MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

MHR Gayrimenkul'ün halka arz işlemleri 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Pay başına fiyat 4,30 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 890 milyon TL olacak.

Halka arz katılım endeksine uygun mu?

MHR Gayrimenkul, halka arz katılım endeksine uygun olarak halka arz edilecek. Bu kapsamda, halka arz büyüklüğünün en az %25'i bireysel yatırımcılara tahsis edilecek.

Helal mi?

MHR Gayrimenkul, halka arzına dair yaptığı açıklamada, şirketin faaliyet alanlarının helallik kriterlerine uygun olduğunu belirtti. Şirket, faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin %10'unu sosyal sorumluluk projelerine bağışlamayı taahhüt ediyor.

Yeni yatırımlar için kullanılacak

MHR Gayrimenkul, halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki şekilde kullanmayı planlıyor: