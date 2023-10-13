MHR Gayrimenkul halka arz kişi başı kaç lot verir, düşer?

MHR halka arz tarihleri, fiyatı ve katılım endeksi durumu ile ilgili detaylar merak edilen konular arasında bulunuyor. MHR Gayrimenkul halka arz tarihleri belli oldu.MHR GYO halka arzın kaç lot vereceği ve olduğu bankalar ise araştırılıyor. Peki MHR halka arz ne zaman, MHR GYO halka arz kaç lot verir ve hangi bankalarda var?

MHR HALKA ARZ NE ZAMAN VE HANGİ BANKALARDA VAR?

MHR halka arz toplama tarihleri 12 ve 13 Ekim olarak açıklandı. Mhr Gayrimenkul halka arzı için Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşlarına başvurulabilir.

MHR HALKA ARZ FİYATI NEDİR, KAÇ LOT VERİR VE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Mhr Gayrimenkul halka arz lotu dağıtım yönteminin eşit dağıtım olduğu ve 207.000.000 lot verdiği açıklandı. Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz fiyatı 4,30 TL olduğu belirtildi. MHR halka arz katılım endeksine uygundur.