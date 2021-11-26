Meyveye izin var çekirdeğine yok!

İklimlendirme sektöründen tropik meyve üreticiliğine geçerek 3 yıl önce Tropik Sepeti’ni kuran girişimci Şevki Öncel, 150 kişiye istihdam sağlıyor, hala da işçi arıyor. Bürokrasiden dert yanan başarılı işadamı, bir meyvenin ithal edilebildiğini ancak çekirdeğinin ithaline izin verilmediğini belirterek yetkililerden yatırımcılara köstek değil, destek olmalarını istedi. Güvenilir Ürün Platformu ve Türkiye Tohumcular Birliği’nin (TÜRKTOB) ortaklaşa gerçekleştirdiği organizasyonla Antalya’da buluşuyoruz İstanbul’daki ulasal basının temsilcileriyle. TÜRKTOB’un toplantısından sonra bir muz serasına gittik. Bimuz ve Tropik Sepeti’nin sahibi Şevket Öncel bizi kapıda karşıladı ve başladı yemekte anlatmaya; Öncel, “Antalya'da yaklaşık 20 yıl iklimlendirme sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 3 yıl önce tropik meyveler üretmeye başladık. 600 dönümlük alanda 150 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bir süre araştırdığım tropik meyve üreticiliğini 3 yıl önce hayata geçirdim. Çakış Mahallesi'nde 300'ü örtü altı olmak üzere 600 dönümlük alanda muz ve diğer tropik meyveleri üretmeye başladık.” dedi. 32 çeşit tropik meyve yetiştiriyor Tarım sektörüne yaptığı 150 milyon liralık yatırımla başarı hikayesi yazan Öncel, ürettiği meyveleri paketleyerek e-ticaret yoluyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Üretilen tropik meyveler arasında mango, ananas, papaya, carambola, liçi, passiflora, pepino, guava, pomelo, sapodilla, longan, jack fruit gibi yaklaşık 32 çeşit tropik meyve yer alıyor. Öncel, ülke üretimine katkı sağlamak amacıyla tarım sektörüne geçtiğini belirtti. Tropik meyveler için sera içerisinde gerekli olan iklim şartlarını oluşturmanın daha önceki mesleği dolayısıyla zor olmadığını anlatan Öncel, "Tropik meyvelerin iklim isteklerini sağlamak teknik olarak bizi yormadı. Mesleğimiz iklimlendirme olduğu için tropik meyvelerin isteklerini çok düşük enerji giderleriyle çözüyoruz. Enerjimizi güneşle üretiyoruz. Önce insan konforunu düşünürken şimdi bitki konforu için uğraşıyoruz. Örneğin muz için belirli bir sıcaklık ve tabanın sürekli nemli olması gerekiyor. 300 kilowatlık güneş enerji sisteminden elde ettiğimiz elektrikle ısı pompaları aracılığıyla bu ortamı sağladık." diye konuştu. Gıdayı üretmenin koronavirüs salgını sürecinde öneminin daha da fazla anlaşıldığına dikkati çeken Öncel, Türkiye'nin üretimine, gelişimine katkı sağlamak amacıyla girdikleri tarım sektöründe önemli bir muz ve tropikal meyve üreticisi haline geldiklerini kaydetti. Öncel, "Yıllık 2 bin ton civarı muz üretimimiz var. 150 dönüm üzerinde avokado ekimi sağladık. Bu yıldan sonra hasada başlayacağız. 50 dönümlük tropik meyvelerin bulunduğu Ar-Ge seramız var. Tropik meyveleri e-ticaret yoluyla Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketiciye gönderiyoruz. Yeni yatırımlarımıza Ar-Ge serasında yaptığımız çalışmalar yön veriyor." ifadelerini kullandı. Tropik meyveler oldukça ilgi görüyor Tropik meyvelerin özellikle Avrupa ve Rus pazarında ilgi gördüğüne işaret eden Öncel, şöyle konuştu:"Birçoğu buralarda tane ile satılıyor. Akdeniz iklimini bu açıdan verimli değerlendirmek istiyoruz. Biz sektöre girdiğimizde muz ithalatı yüzde 50 seviyesindeydi. Şimdi yüzde 95'lere çıktık. Bizim tesislerimizi ziyaret edenler, görenler yeni seralar yaptı. Bölgede tarımsal yatırımların yüzde 95'i muz seracılığı üstüne. Yakın zamanda Türkiye, muz ihtiyacının tamamını kendi karşılayabilecek hale gelecek."Yerli muzun aromasının ithal muzdan daha iyi olduğuna ifade eden Öncel, üretimi organik gübreler ile hiç kimyasal kullanmadan yaptıklarını söyledi.