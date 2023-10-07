Mevduat faizleri çıldırdı ! Günlük faiz getirisi fırladı
Ekim ayının ilk günlerinde 32-46-55-92-181 günlük mevduat faiz oranları büyük bir ilgi odağı haline geldi. Bu oranların güncellenmesi, tasarruf sahipleri ve yatırımcılar için önemli bir fırsat yarattı. Özellikle 32 günlük mevduat faiz oranları, birçok bankada %40'lara kadar yükseldi. Bu durum, tasarruf sahiplerinin birikimlerini kısa vadede değerlendirebilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.
400 BİN TL'YE HANGİ BANKA
NE KADAR FAİZ VERİYOR ?
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %37
Vade Sonu Tutar: 71.190,03 TL
Net Kazanç: 471.190,03 TL
ENPARA
Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %35,5
Vade Sonu Tutar: 68.303,95 TL
Net Kazanç: 468.303,95 TL
YAPIKREDİ
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %35
Vade Sonu Tutar: 67.341,92 TL
Net Kazanç: 467.341,92 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %28,25
Vade Sonu Tutar: 54.354,55 TL
Net Kazanç: 454.354,55 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %40
Vade Sonu Tutar: 76.962,19 TL
Net Kazanç: 476.962,19 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %30
Vade Sonu Tutar: 57.721,64 TL
Net Kazanç: 457.721,64 TL
FİBABANKA
Kiraz Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %29
Vade Sonu Tutar: 55.797,59 TL
Net Kazanç: 455.797,59 T
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