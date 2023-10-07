Mevduat faizleri çıldırdı ! Günlük faiz getirisi fırladı

Ekim ayının ilk günlerinde 32-46-55-92-181 günlük mevduat faiz oranları büyük bir ilgi odağı haline geldi. Bu oranların güncellenmesi, tasarruf sahipleri ve yatırımcılar için önemli bir fırsat yarattı. Özellikle 32 günlük mevduat faiz oranları, birçok bankada %40'lara kadar yükseldi. Bu durum, tasarruf sahiplerinin birikimlerini kısa vadede değerlendirebilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.