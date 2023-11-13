Mert Başaran'dan yatırım tavsiyesi ! Ne düşme riski var, ne de batma

Finans dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Mert Başaran, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılmak isteyenlere müjdeli bir fırsat sunuyor. Başaran, BES'te 5 yılda 2 milyon TL'lik servet yapmanın sırlarını paylaştı.

YATIRIMINIZ 5 YILDA 2 MİLYON TL'YE ULAŞACAK

Aylık ortalama 4 bin lira yatırım yapan bir bireyin, 5 yılın sonunda 250 bin liralık bir birikimle nasıl 2 milyon TL'ye ulaşabileceğini detaylarıyla anlattı.

Yatırım uzmanı Başaran, bu başarıyı elde etmek için önemli bir adımın doğru yatırım fonlarını seçmek olduğunu vurguladı. BES içinde en yüksek getiriyi sağlayan fonların hisse senedi fonları olduğunu belirten Başaran, bu seçimi yaparken dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

YILLIK GETİRİSİ YÜZDE 30

Başaran'ın verdiği bilgilere göre, hisse senedi fonları BES içinde 5 yıllık ortalama getirisi yüzde 30 civarında bulunuyor. Bu doğrultuda, aylık 4 bin lira yatırım yapan ve hisse senedi fonlarına yönelen bir bireyin, 5 yıl sonunda 250 bin lira yerine yaklaşık 2 milyon TL bir birikime sahip olabileceği hesaplandı.

"BES İLE İLGİLİ OLUMSUZ KONUŞANLARA 'BES' DOĞRUSU​​​​​​​

Uzmanın önerileri arasında uzun vadeli düşünme, risk alma yeteneği, fon dağılımını doğru yapma ve piyasa dalgalanmalarına karşı sabırlı olma gibi faktörler de bulunuyor. Başaran, bu konuda, "Ayda ortalama 4 bin lira yatıran 5 yıllık bir BES... 245 bin lirası 2 milyon! Hala bu BES ile ilgili olumsuz konuşanlara 'BES' doğrusu!

Küçük paraları küçümseyen küçük kafalardan olmayın" diyerek, BES'te başarılı olmanın temel taşlarını paylaştı.